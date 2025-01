Quién es la actriz que atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta

NACIONALES





Este mañana una mujer atropelló y mató a un turista brasileño de 50 años en Recoleta que caminaba con su pareja por Avenida del Libertador y Avenida Alvear. En las últimas horas trascendió que se trata de la actriz y emprendedora gastronómica Patricia Scheuer, quien perdió el control de su auto, impactó contra el poste de un semáforo, chocó contra el cordón de la vereda y atropelló al peatón.





Personal de la Comisaría Vecinal 2A se trasladó hasta la intersección y constató que una mujer, quien conducía un Nissan Kicks, perdió el control de su auto y atropelló a una pareja, que esperaba el cambio de semáforo para cruzar.





Según los testigos que presenciaron el hecho, Scheuer estaba en estado de shock y cuando se presentaron las autoridades les pidió que le realizaran el test de alcoholemia correspondiente.





A la detenida la llevaron a la Oficina de Control (OCI) para identificar, será entrevistada por un médico forense quien realizará los peritajes pertinentes y después dispondrán un lugar de alojamiento, seguramente en alguna alcaldía de mujeres. Mañana se presentará en Fiscalía.





Quién es Patricia Scheuer, la actriz que embistió a un turista en Recoleta





Patricia Scheuer estudió teatro y se adentró en la música cuando era muy joven.





Además de protagonizar la recordada publicidad del Kohinoor con su jingle “poderoso el chiqutín”, también actuó de villana en varias telenovelas de la época y formó parte del elenco de distintas obras de teatro. En una entrevista con el diario La Nación, recordó: “Me llamaban porque encajaba a la perfección con el estereotipo de la mala: era alta, rubia (de adulta apostó por el colorado) y daba fina”.





En los últimos años se convirtió en una referente de la gastronomía y creo junto a su socio Luis Morandi reconocidos negocios locales como el Gran Bar Danzón, Sucre, Bar Uriarte y BASA. “La gastronomía abarca muchas cosas, los sentidos, el placer, la rigurosidad, lo artístico, lo social... entonces cada uno puede desarrollar cada área de su personalidad. No me quedó ninguna asignatura pendiente, desde lo personal hasta lo profesional, y por eso puedo vivir todos los días con mucha alegría”, comentó sobre su profesión en diálogo con Desde Nosotras.





Durante la entrevista con La Nación, Scheuer reconoció que trabaja incansablemente todos los días de la semana y no suele tomarse francos ni vacaciones: “A mí me encanta, la paso muy bien, hace muchísimos años que estoy en esto, no me quejo ni un poquito”. “A veces me preguntan cuándo voy a tener una vida y mi respuesta es siempre la misma: esta es mi vida, la vida que elegí, me encanta, la disfruto, me da placer, y no me permitió tener asignaturas pendientes ni arrepentimientos, y eso es un éxito, ese el éxito”, agregó en ese reportaje