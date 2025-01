ESTAFA A UNA JUBILADA: Le cobraron 550 mil pesos por destaparle el desagüe del baño

ZONALES

Una jubilada de 72 años fue estafada por 550 mil pesos que le pidieron por arreglar un desagüe tapado del baño. Los hombres habrían amenazado de forma violenta con no irse de la vivienda hasta que la mujer pague. Otro de los casos policiales más impactantes de la jornada.

El hecho denunciado ocurrió el miércoles pasado, en un departamento situado en el barrio La Perla, de la ciudad de Mar del Plata, donde una jubilada que vive sola tuvo problemas con el desagüe del baño.

"Ellos me decían que iban a enviar una factura y la garantía pero claramente no fue así y no será así. En fin, nos estafaron y encima fueron violentos", señaló la denunciante, según consignó el medio local 0223.

Ante esa complicación, la hija de la mujer entró en internet para buscar soluciones. En medio de esa búsqueda, eligió una página que le ofrecía el arreglo. Para ello, se comunicó vía WhatsApp con el número al que la direccionó la página y pautó una visita para esa misma tarde, ya que era una urgencia.

Sin embargo, pese a que la mujer consultó el precio por el arreglo, le enviaron un audio, algo confuso. Pero en ese momento, no se percató de lo que decía debido a que se trataba de un problema a solucionar de forma urgente.

Según establece la denuncia, pasadas las 19:30 dos hombres se hicieron presentes en el departamento de la jubilada, que estaba acompañada por una amiga de su edad.

Lo que les llamó la atención a ambas, es que los presuntos trabajadores no las dejaban observar ni ingresar al baño durante el presunto arreglo.

Apenas unos minutos después, de acuerdo a lo que consta en la denuncia, los dos trabajadores les dijeron haber finalizado el arreglo por el que le querían cobrar 550 mil pesos, en un solo pago.

La mujer que no tenía ese dinero, llamó a su hija, que vive en la zona sur de la ciudad y que estaba imposibilitada de acercarse al departamento de su madre, de manera que la jubilada le pasó su teléfono al hombre para que hable con su hija, y la conversación, “subió de tono, se puso violento y cortó la llamada”, según consignó el medio citado.

Luego que uno de los hombres cortara el teléfono, la mujer entró en pánico, debido a que las dos jubiladas estaban solas en el departamento con los dos desconocidos.

En ese contexto de desesperación y miedo, la hija de la jubilada hizo la transferencia por 550 mil pesos, debido a que el hombre se había puesto a gritarle a su mamá y a asegurarle que no pensaban irse del departamento sin el dinero del arreglo. Tras el pago, se fueron del lugar.

En tanto, tras efectuar la transferencia, la mujer empezó a llamar y a mandar mensajes a la persona con la que había coordinado el arreglo, pero no obtuvo respuestas. Incluso, no le enviaron la factura del pago, ni la garantía del arreglo como se habían comprometido.