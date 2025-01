Encontraron al joven que agredió a otro en un boliche de Villa Gesell

ZONALES





Un joven que agredió a otro en un boliche de Villa Gesell fue detenido en Capital Federal tras una amplia investigación. Este caso sucedió el mismo día en el que se cumplieron cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa a la salida del local bailable Le Brique en la misma ciudad balnearia.

El 18 de enero por la madrugada la víctima Felipe Rico, de 21 años, se encontraba en el interior del boliche Origen, en Villa Gesell, y observó que “dos sujetos masculinos desconocidos confrontaban a golpes con otro individuo, molestando además a una amiga”.

En ese contexto, intervino para defenderla, esquivó un golpe de puño de uno de los sujetos, sin embargo,otro agresor, que portaba un vaso de vidrio, “le provocó una herida cortante en el lateral derecho del rostro, cerca del párpado inferior”, informa el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“En ese momento ya no veía nada. Intenté secarme la cara porque pensé que me había mojado. Ahí me di cuenta de que estaba todo cortado. Encima los del boliche me sacaron primero a mí”, contó el joven.

De manera inmediata la víctima fue asistida en el nosocomio local, donde recibió curaciones y posteriormente radicó la denuncia en la Comisaría 1ra.

Personal de la DDI “recolectó testimonios y obtuvo secuencias fílmicas”, lo que permitió establecer que los agresores se retiraron en un auto Audi Q5 y sus caras quedaron registradas, lo que provocó sus posteriores reconocimientos.

Días después de la brutal agresión, se recibió una declaración testimonial de gran relevancia que, respaldado por material fílmico, permitió establecer la identidad del agresor que utilizó el vaso.

Desde el Ministerio Público Fiscal ordenaron un allanamiento y la detención del imputado, identificado como Grasso A., en su domicilio en Capital Federal.