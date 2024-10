CHASCOMÚS: Aparecieron miles de peces muertos en la laguna

ZONALES

La pintoresca ciudad de Chascomús y su emblemática laguna se vieron afectadas en los últimos días por la muerte de miles de peces que provocan un olor nauseabundo en la zona y encendieron las críticas de los vecinos hacia el municipio por la presunta falta de respuesta ante un fenómeno que se repite en distintos sectores de los 37 kilómetros de costa que tiene el espejo de agua.

La muerte de los peces, la mayoría de ellos pejerreyes, se debe a un fenómeno natural provocado por la falta de oxígeno en el agua y la baja en el caudal de la laguna producto de la sequía.

En los últimos días decenas de vecinos se sumaron a colaborar con el personal municipal en el retiro de los peces y la limpieza de las aguas. Sin embargo, se repiten las críticas de muchos de ellos por considerar que las máquinas y el personal del municipio sólo fueron una vez y en la zona céntrica de la costanera, que es de poco más de 2 kilómetros, cuando hay grupos de peces muertos en distintas partes de la vuelta a la laguna que alcanza a 37 kilómetros.

"Retiraron muchas bolsas, pero hay otra alfombra blanca de peces. Entraron una sola vez con el palón. A la municipalidad, lo que le interesa es el turismo, el centro (de la ciudad), pero son dos kilómetros y la laguna tiene 37 de ribera", se quejó un vecino en declaraciones a TN. Afirman que tienen que cerrar las ventanas de sus casas porque "el olor es nauseabundo".

Y en esa línea siguió con las críticas: "No han vuelto a enviar a alguien para limpiar. Están las bolsas con los peces muertos. No se las llevaron. El olor se extiende a tres cuadras para adentro".

Según detalló el municipio, en un comunicado, la mortandad de los peces se debió a causas "naturales". Por un lado, el nivel bajo de la laguna a raíz de la sequía, junto al aumento de las temperaturas de los últimos días. Más el fuerte temporal de viento y lluvia del pasado fin de semana, que arrastró materia orgánica y eso ocasionó una baja del oxígeno del agua y la consecuente mortandad de peces.

En medio de los cuestionamientos, el Gobierno local publicó este miércoles un nuevo comunicado en el que aseguró que la muerte de los peces y la presencia de miles de ellos en la costa de la laguna "no reviste consecuencias sanitarias".

En ese mismo texto precisaron que desde el municipio se pusieron en contacto con la Estación Hidrobiológica de Chascomús, que depende de la Provincia de Buenos Aires. "La laguna se encuentra bajo jurisdicción provincial", explicaron, y con ese organismo definen las "acciones a seguir".

Ante los reclamos, señalaron que "se llevaron a cabo jornadas para la limpieza de la costanera, tanto con maquinaria como con personal municipal y vecinos voluntarios", y precisaron que en muchas zonas no pueden ingresar las máquinas por la falta de firmeza en el suelo.

"La laguna presenta zonas en las que no es firme el suelo, por lo que no es posible utilizar cualquier maquinaria para la tarea y no es accesible en algunos sectores", detallaron.