PINAMAR: Indignación de una familia a la que le entraron a robar dos veces en una semana

ZONALES

Primero se llevaron dinero y dos días más tarde un televisor, más efectivo, un celular, zapatillas y otros efectos de valor.

La inseguridad avanza en el partido de Pinamar. Tal es el caso de Aldana, a quien le robaron en su domicilio, en su ausencia y de forma reiterada.

“A mí me entraron a robar, el día lunes. Yo trabajo desde la tarde hasta la noche. Ese día ya cuando estaba llegando me dí cuenta que me robaron porque en mi casa siempre está todo impecable. Me robaron toda la plata, y cuando entro veo que una de las ventanas estaba abierta, entraron por la cocina. No rompieron nada, estaba todo intacto”, cuenta la damnificada.

Lo que menos iba a pensar Aldana era que volvería a ser víctima de un robo, pero sí, ocurrió y con mayor magnitud. En este caso fue dos días más tarde.

“Ese día, noto que no estaba el televisor, así que me robaron dos veces, me robaron el lunes y me robaron el miércoles. Además de la tele, me robaron zapatillas y dinero. Nosotros publicamos, por si alguien sabía algo sobre los robos, el destino de lo que nos robaron. No tuvimos noticias a no ser por una chica que me comentó que por Víctor Hugo había una mujer que estaba ofreciendo un televisor”, comenta Aldana.

Estamos habituados a que le roben a los turistas cuando se descuidan y se van a la playa y nos estamos acostumbrando a que un residente que decidió quedarse y consiguió un trabajo empiece a dudar sobre si permanecer o no en el partido. Desde la impotencia Aldana dice “es feo vivir así”, una realidad palpable.