El Gobierno prohibió la venta de un gel repelente de insectos y una crema desinflamante

NACIONALES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de un gel repelente de insectos no registrado y de una crema desinflamante falsificada en todo el país. Las medidas fueron anunciadas a través de dos resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

La Resolución 7727/2024 prohibió el “Gel repelente de insectos, marca Kaen 1000″, producido por Rodriflor S.A., tras detectarse que el producto, vendido en una plataforma online, no estaba registrado en la ANMAT y no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación requeridas.

“El dueño del local declaró no contar con documentación relativa a la procedencia de tales unidades”, indicó la resolución. Como resultado, ANMAT ordenó la destrucción de las unidades existentes y un sumario sanitario contra la empresa por violar la Ley N° 16.463 y otras normativas vigentes.

Por su parte, la Resolución 7760/2024 prohibió la comercialización y distribución del “Átomo desinflamante clásico” elaborado por Productos Naturales Amazonas, un producto falsificado que no fue fabricado ni distribuido por la empresa titular del registro en Argentina.

Las autoridades señalaron diferencias claras entre el producto original y la versión falsificada, como el color del envase, las inscripciones en el pote y la discrepancia en las presentaciones y la información del lote.

La ANMAT advirtió que Productos Naturales Amazonas no está habilitada para operar en los rubros de medicamentos, productos cosméticos ni productos médicos, según concluyó el informe de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Las autoridades instan a los consumidores a verificar la autenticidad de los productos y a no adquirir los que no cuenten con la debida autorización sanitaria.