Salió al balcón de su departamento, comenzó a disparar e hirió a un obrero

Este viernes por la mañana un hombre comenzó a disparar desde el balcón de un piso 7 con lo que se presume se trata de un rifle de aire comprimido. El hecho se reporta sobre la avenida Luis María Campos al 26, en el barrio porteño de Palermo. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó un fuerte operativo en el lugar y hay corte total. Un obrero resultó herido y es atendido por los oficiales. Recomiendan no circular por la zona.

Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, personal de la comisaría vecinal 14B se acercó al lugar alrededor de las 10 tras ser alertada de que un hombre salió al balcón de un departamento y comenzó a disparar. En consecuencia, un obrero que estaba en una construcción a metros recibió un disparo en el brazo. Fue atendido en el lugar y está fuera de peligro.

Desde el SAME afirmaron además que el agresor es un hombre de entre 25 y 30 años. La Policía lo busca y por el operativo hay un corte total en la avenida entre Ravignani y Arturo Dresco. En diálogo con LN+, el titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó: “Hay un tirador que está con un arma. Hemos atendido un obrero al que le pegaron un disparo en el antebrazo, lo estamos curando en el lugar”. En ese marco, dijo que “la Policía está tratando de ubicar al agresor”.

“Recomendamos a toda esa cuadra que trate de no caminar ni se asome a la ventana, por lo menos hasta reducirlo. Hay que tener mucho cuidado”, advirtió y luego sumó: “Hace rato que no teníamos un episodio similar. Está cortado el tránsito, por eso pedimos no circular por aquí hasta que la Policía lo ubique”.

Alrededor de las 11, la Policía quedó al mando del operativo, que todavía intenta ubicar al agresor y lo busca en edificios en Avenida Cabildo al 4900. El SAME se retiró del lugar luego de atender al obrero herido.