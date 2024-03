Es jubilada y cerró su almacén porque no puede pagar la boleta de luz

NACIONALES





“Imposible continuar con el negocio, no puedo”, es la frase que Norma, una comerciante que debió cerrar su almacén en Córdoba, repite una y otra vez.

Hace 10 años que tiene el negocio en Sierras Chicas, en la localidad de El Manzano. “Este es un pueblo chico, fui armándolo a los tirones, pero lo armé. Y ahora las ventas bajaron muchísimo. Es la primera vez que me pasa esto”, dijo a TN.

La mujer de 63 años relató que pasó de pagar entre $8000 y $10.000 en noviembre y diciembre del año pasado a $150.000 en febrero. “Cuando me vino esa boleta tenía tres heladeras y un freezer para los helados. Automáticamente, dejé de vender los helados y desenchufé una de esas heladeras exhibidoras”, precisó.

La comerciante pensó que al reducir esos consumos el valor de la próxima boleta iba a bajar. Sin embargo, se duplicó: “Me vino $320.000 de luz este mes y tuve que cerrar”.

“Yo acá alquilo porque también vivo. Adelante tengo el almacén y atrás mi casita”, relató Norma, que debió poner en venta todo lo que tiene en su local para juntar dinero y pensar otro proyecto.

“Tengo que seguir trabajando, así que me idea es vender todo e invertir en otra cosa, porque con la jubilación sola no me alcanza”, indicó.

Norma cobra apenas un poco más de $200.000 por mes de jubilación. “Trabajé 34 años en un frigorífico, hasta que un día quebró. Como tenía más de 50 años pude presentar los papeles y jubilarme. Con la plata que me llevé puse este negocio”, dijo.





La mujer reconoció que antes de tomar esta decisión acudió al Banco Nación para solicitar un préstamo y así poder seguir adelante: “Pensé que si me daban $2.000.000 podía continuar y aguantar unos meses, pero me dijeron que estoy pagando otro préstamo que saqué para ayudar a mi hija que estaba terminando su casa, pero hasta que no termine ese no puedo tomar otro”, relató.

“Pago un alquiler de $60.000, más el gasto de los proveedores, que se paga contra boleta. Con algunos de ellos estoy endeudada también”, agregó.

La jubilada sostuvo que, cuando logre vender la mayoría de las cosas, piensa invertir en otro emprendimiento: “Voy a vender artículos de limpieza. Eso no necesita frío y acá, que es un pueblo chico, se necesita. Algo tengo que hacer porque la jubilación que cobro no es suficiente para llegar a fin de mes y comer”.

“Esta situación no se compara con nada. No digo que he tenido mucha plata, pero estuve mejor”, completó Norma.