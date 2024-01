Muerte de la turista platense en Mar del Plata: "Se me fue un pedazo de alma"

Las vacaciones de un grupo de amigas de La Plata en Mar del Plata terminaron de la peor manera tras la muerte de una de ellas, el domingo, tras concurrir a una fiesta electrónica.

Mientras avanza la investigación del fiscal Fernando Berlingeri, una de las personas más cercanas a Florencia Yturrioz, la despidió con un emotivo posteo en la red social Facebook.

“Yo te voy a recordar así siempre, con esa sonrisota hermosa y grande y esas vibras que contagiaban a todos de alegría, gorda”, expresó Agustina.

“Vas a seguir estando en cada momento de mi vida porque siempre que pase algo lindo o algo feo voy a mirar al cielo y lo voy a compartir con vos”, agregó en el emocionante escrito.

“Hace una semana te dije que vos y Adri eran mi familia. Hoy te prometo que vamos a acompañarnos las dos en todo. Va a ser difícil. Se me fue un pedazo de alma con vos”, remarcó.

Luego, mostrando que tuvieron una amista de toda la vida, expresó que “Flori”, como la llamaba, era “mi compañera de banco en la escuela, el dúo que era dinamita, mi compañera de patín, de cagadas”.

“La primera persona con la que me subí a un avión y me agarraba fuerte de la mano. Mi nutri. Mi confidente en todo”, afirmó Agustina, que acompañó el texto con varias fotos y un video particular, llegando a Playa Grande, en Mar del Plata, la ciudad donde Florencia encontró trágicamente la muerte.

“Te juro que te vamos a recordar siempre libre, loca, feliz, viajera y con mucho color amarillo. Te amo una bocha mi Flori”, cerró la mejor amiga de la turista platense fallecida el domingo.