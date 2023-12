Nuevo cambio en la comunicación presidencial: Eduardo Serenellini asumirá en la Secretaría de Medios

NACIONALES





El periodista de televisión y radio Eduardo Serenellini asumirá la próxima semana al frente de la Secretaría de Medios de la Nación, en reemplazo de Belén Stettler, pudo confirmar CNM al contactar esta tarde al flamante funcionario.





Se trata de un nuevo cambio en la comunicación presidencial, del que todavía no se dieron motivos oficiales.





Hasta ahora, Serenellini, de 57 años y una extensa trayectoria profesional tanto al frente de ciclos como a cargo de la producción, conducía un programa diario en radio Continental y también encabezaba los programas matutinos del fin de semana en el canal La Nación+.





El cargo formal en el que asumirá la semana próxima es el de secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación. En esa órbita ya se produjeron otras dos bajas previas, la de Eduardo Roust y de Juan Caruso.





Según supo CNM, el desembarco se produjo la semana pasada con diversas reuniones y contactos que culminaron el miércoles 20 de diciembre en la Casa Rosada en donde Serenelini habló con el propio Javier Milei.





En los últimos meses el periodista negociaba su continuidad en Continental. Esa posibilidad no prosperó y se definió en noviembre que no seguiría. De manera paralela parecía casi un hecho que estaría en la mañana de La Nación+ en el verano y que continuaría a lo largo del año pero a principios de diciembre no pudo avanzar con el contrato.