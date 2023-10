Fue a reclamar por una torta de cumpleaños y la asesinaron

NACIONALES





Yamila Daniela Benítez, de 27 añosUna fue asesinada a cuchilladas en el marco de una discusión por la compra de una torta de cumpleaños y por el crimen fue detenida la actual esposa del ex marido de la víctima. Mientras la velaban su hermana junto a los vecinos reclamó Justicia.

"Se pelearon por la torta de la nena. La pareja de él la mató a puñaladas. La dejó sin su mamá el día de su cumpleaños. Justicia por Yamila", dijo Yanina la hermana de la víctima.

"Ella fue a reclamarle al ex marido que le compara la torta, hace cuatro años que no se hace cargo de nada de la nena. Fue a pedirle lo justo para su hija. La sacaron a piedrazos y después la ex mujer la andaba buscando con un cuchillo", relató acompañada de los vecinos.

"Él también es culpable. Queremos Omar Coria también vaya preso. No paró esto. Siempre la matrataba a mi hermana. Es el papá de la nena más chica", dijo la mujer que se va hacer cargo de sus tres sobrinos. "Cuando ella fue, él salió agresivamente tirando piedras. Nunca la quiso a mi hermana. Siempre la atacaba. Ella le reclamaba lo justo y necesario para la hija de los dos", agregó.





"Siempre se metía Adriana la pareja de él, que no quería que mi hermana vaya a reclamar por la nena. Yo quiero Justicia y que él también vaya preso. Todo lo que pasó es por culpa de él, si no mi hermana hoy estaría con sus hijos", sostuvo.

"Cuando la fueron a detener ella estaba lavando la campera que tenía cuando mató a mi hermana. El cuchillo no lo encontraron aún, pero la tienen filmada", relató.

El hecho ocurrió el martes. La detenida tiene 31 años. La víctima presentaba una mortal herida de arma blanca en la región del estómago.

Vecinos del barrio narraron que desde hace unos cuatro años la arrestada mantiene una relacion de pareja con el ex esposo de la joven asesinada. El hombre no está imputado en la causa.

La causa fue caratulada “Homicidio”, con intervención del doctor Martín Darío Rodríguez, fiscal el turno de la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la mencionada jurisdicción.