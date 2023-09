MADARIAGA: La Estudiantina no contará con su coordinador histórico por una decisión de la Jefatura Distrital

MADARIAGA

Marcelo Ernalz ha participado de la organización del festejo más grande a nivel regional con el que cuenta Madariaga para los más jóvenes: La Estudiantina. Pero este año se acaba de enterar que no estará al frente de cuestiones organizativas vinculadas al desfile y a la nocturnidad por una decisión de la Jefatura Distrital que está a cargo de Guillermina Eyras.

El festejo en sí se encuentra en un limbo por su alcance y magnitud. Lo festejan los estudiantes en su día, representan a las escuelas pero todo se hace fuera de un establecimiento e, inclusive, en un día en donde no hay clases. Es un festejo popular más que escolar. Por eso, siempre los egresados lo organizaban para festejar y, además, recaudar fondos para su viaje de egresados. Casi sin querer Ernalz se convirtió en referente porque siempre hizo falta un nexo entre los adolescentes y las autoridades para organizar la seguridad y movilidad.

Hace tan solo 48 horas, cuando se disponía a recorrer los colegios para coordinar con directivos el horario del desfile le informaron que no podrá hacerlo porque no tienen ningún cargo. Hoy, de hecho, está en duda la hora del tradicional paso por calle Sarmiento y quién hará la tarea de coordinación.

Hay un enojo generalizado por diferencias políticas entre el Municipio y la Jefa Distrital que desde hace por lo menos dos años existe. La Estudiantina se va a hacer pero no se sabe cómo ya que estos dos estamentos no se han reunido y probablemente tampoco lo harán ya que sólo se comunican por carta o emails.

Siempre he ayudado a organizar ad honorem, nunca jamás pedí un peso. Me han querido dar, una vez me regalaron un buzo y me dio vergüenza .

Los mensajes de apoyo a Marcelo se multiplican en las redes sociales y el no se cansa de decir que el festejo “no tiene color político” y que ha trascendido al radicalismo y al justicialismo. También aclara que tampoco es de el pero que son los chicos los que recurren a consultarlo y le piden que interceda ante los funcionarios.

El desfile tenía un horario: las 15 del jueves 21 y ahora no se sabe si será a esa hora. Tampoco se sabe quién emitirá las invitaciones a cada establecimiento a participar disfrazado. Mucho menos quién coordinará a cada uno de los grupos. La “invitación” a que se retirara fue abrupta, desprolija y con una interpretación algo ambigua en la que se debe pensar que los chicos no son de un organismo del estado y que sólo van a representar a la escuela pero no le pertenecen a la misma durante ese día.

Fue mi función siempre. Me involucré con los adolescentes e hice un cambio y comencé a ver a más chicos cuando falleció mi hijo. Ahí sentí la necesidad de hacer algo por ellos, de mezclarme, de escucharlos y saber que es lo que les pasa. No se si yo los ayudaba a ellos o ellos me ayudaban a mí a sanar una parte de mi dolor que nunca sanará. Fui egoísta porque entiendo que lo hago para llenar un espacio que no se puede.

Al hablar ante RGM Latina, Ernalz explicó que ya estaba todo arreglado en cuanto a la seguridad para los bailes nocturnos y el lugar de la quema del momo. Fue tajante al reprocharle a la comunidad docente y a la Jefatura Distrital por los retrasos en el armado de la estructura que se quemará: hay severos retrasos para culminarlo porque hubo muchos días sin clase a causa del frío y la falta de arreglo de la caldera que derivó en reclamos estudiantiles.

Es algo que ni con dólares se puede sanar. Voy a las escuelas y los chicos me abrazan. Cuando me dijeron: ¿En carácter de qué venís a acá? Cuando fui a coordinar el envío de notas a escuelas no supe que hacer

Marcelo pide que alguien se ponga al frente y que ayude a los menores y autoridades a coordinar el evento que hoy no cuenta con esa persona que supo representar durante casi unos 30 años.