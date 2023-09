Comían un asado en familia y cuando cortaron el chorizo encontraron una bala: “Casi me parte la muela”

NACIONALES





Una familia oriunda de la ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego, fue la protagonista de una insólita situación al momento de la cena. Cuando estaban sentados alrededor de la mesa esperando para comer un rico asado, el hombre de la casa se llevó una desagradable sorpresa al cortar el chorizo. En su interior encontró algo inimaginable que les sacó a todos las ganas de comer y tuvieron que cambiar de menú. Si bien al principio el hombre pensó que se trataba de algún material que había quedado en el chorizo tras ser procesado en la picadora, todo se volvió más dramático cuando miró de cerca lo que era: había una bala en su interior. “De suerte nada más no lo tragué”, dijo el padre de familia ante la FM Aire Libre sobre el proyectil que extrajo de su boca.

“Fue un momento bastante crítico en la hora de la cena. Pusimos unas pata-muslo y un kilo de chorizos que habíamos comprado en una carnicería de la ciudad. Al servir en la mesa, corté el chorizo, di la mitad para mi hijo y la mitad me quedé yo”, explicó.

Y agregó: “Al cortar el chorizo vi ese pedazo de bronce con plomo y dije, bueno, capaz era algo de la picadora, de la trituradora, pero cuando lo miré detalladamente no, era un proyectil, así que bueno, nada, no sé cómo será el proceso de elaboración, pero bueno, hay que tomar cartas en el asunto”.





Al advertir que se trataba de un proyectil, decidieron tirar todos los chorizos. “Me pegué un gran susto y más que nada por los chicos, que gracias a Dios no pasó nada”, contó.

Según dijo el hombre, los chorizos eran de elaboración propia de la carnicería local llamada “Pastoriza”. Luego de lo ocurrido, la familia decidió presentar la denuncia ante la Dirección de Bromatología del municipio. El hombre presentó el ticket de la compra con la mercadería en cuestión para que se investigue la línea de producción de la carnicería.

“Nos tomaron los datos así que esperemos que se pueda solucionar este tema para que no le pase a nadie más. Por suerte que uno está siempre ahí atento, me tocó a mí que mastiqué y no lo tragué, pero casi me parte una muela también”, concluyó el comensal.





En el mes de mayo, otro episodio inusual con un plato de comida se volvió viral cuando una mujer denunció que encontró una cucaracha en su ensalada y el mozo le hizo pagar la cuenta igual.

Desde su cuenta de Facebook, Patricia Rodríguez, una mujer de Tenerife, en las Islas Canarias de España, compartió un posteo con documentación del mal momento que vivió en un restaurante de la zona. “Bueno hoy me ha sucedido algo que estoy aún en shock , hoy día 30 de abril a las 21:21 , acudí al campo la laguna, en concreto a La Perla Negra”, comenzó el relato.

La mujer continuó su descargo contando que había pedido unas salchichas y, luego de comer la mitad del plato, cuando movió las papas vio que abajo había cucarachas. El mozo ni bien se dio cuenta de la situación, retiró el plato antes de que ella pudiera sacarle una foto.

“A los minutos regresa y me pide disculpas, que no entiende porqué estaba eso ahí, a lo que yo le dije... Pero Dios mío o sea mis hijos han consumido. ¿Quién me asegura que no se intoxiquen?”, siguió.

Dispuesta a dejar su reclamo por escrito, le dijeron que si lo hacía debía pagar la cuenta, algo que la indignó aún más. “si no le pongo una reclamación ellos me invitan y si les pongo una reclamación me cobran aunque estuviera en ese estado”. Patricia, de todos modos, dejó la constancia de su queja, que la acompañó con la publicación. Además, fue a la comisaría donde le dijeron que hiciera una denuncia en defensa al consumidor, algo que también hizo.