Alerta por nuevo tipo de estafa a nombre del Correo Argentino

El Correo Oficial de la República Argentina S.A. ha alertado sobre una nueva modalidad de estafa que está afectando a los ciudadanos.

Los estafadores envían mensajes de texto (SMS) a teléfonos celulares con la promesa de un paquete pendiente de entrega debido a una supuesta dirección incorrecta.

Los mensajes, enviados desde un celular tradicional con prefijo 11, se hacen pasar por Argentina Post y contienen un enlace que redirige a una página web falsa, similar a la del Correo Argentino. En esta página, se pide a los usuarios que ingresen datos personales, incluido el número y la clave de su tarjeta de crédito, bajo el pretexto de "actualizar el domicilio de entrega".

En realidad, esta página fraudulenta busca obtener los datos personales y bancarios de las víctimas para realizar cobros indebidos y cometer actos de fraude.

Para evitar ser víctima de esta estafa, Correo Argentino recomienda a los consumidores no ingresar en el enlace sospechoso y prestar especial atención al dominio y la autenticidad de la página web que lo solicita. También aconseja no proporcionar datos personales, datos bancarios o claves de tarjetas de crédito, y lo más importante, no hacer clic en enlaces desconocidos y desestimar inmediatamente los mensajes sospechosos.









Este tipo de estafa, conocida como "phishing", se basa en suplantar a una empresa o entidad de confianza para obtener información personal de forma fraudulenta. Es importante que los ciudadanos estén alerta y tomen precauciones para proteger sus datos personales y financieros.

En caso de ser víctima de esta estafa o tener conocimiento de ella, se recomienda denunciar el hecho a las autoridades correspondientes, como la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) a través del correo electrónico [email protected] La colaboración de todos es fundamental para combatir este tipo de delitos y proteger a la comunidad.