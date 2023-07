iPhone 15: aseguran que los nuevos teléfonos de Apple serán más caros en relación con los modelos actuales

TECNOLOGIA





Se espera que en septiembre u octubre Apple anuncie su nueva serie de smartphones. Como es habitual, circulan rumores y especulaciones sobre las características de los teléfonos. Ya se dijo: no se espera un gran salto de calidad, amén de ciertos cambios, incluyendo la eventual inclusión de la ranura USB-C en reemplazo del tradicional puerto Lightning. Por lo demás, ¿qué ocurrirá con los precios de los iPhone 15? Nuevos informes anticipan que habrá aumentos.





Un informe de Bloomberg revela que el fabricante de Cupertino planea aumentar el precio de los iPhone. El reporte apunta en concreto a las dos variantes más avanzadas, los iPhone 15 Pro y Pro Max. Apple habría tomado esa decisión para aumentar o sostener sus ingresos, en función de una proyección que anticipa caídas en el volumen de ventas.





Siguiendo a la fuente, la compañía de la manzana producirá en torno a las 85 millones de unidades del iPhone en lo que resta de 2023, una cifra cercana a los 90 millones que Apple encargó a los proveedores el año pasado. Las previsiones se enfocan, no solamente en una menor demanda de dispositivos, sino en el creciente ritmo inflacionario que también afecta a mercados como el estadounidense.





¿Cuál será el precio de los iPhone 15 Pro?





Dice The Verge que el iPhone 14 podría ser el último modelo Pro que se lance con un precio inicial inferior a 1000 dólares. Como hemos señalado, el aumento se reflejaría en los celulares de Apple en 2023 con especificaciones más avanzadas. No en el iPhone 15 regular ni en el 15 Plus, que se mantendrían en los 799 y 899 dólares, respectivamente, como base.





Para tener una dimensión, los iPhone 14 Pro y Pro Max parten de los 999 y 1099 dólares, respectivamente. Si la información de Bloomberg se confirma, el iPhone 15 Pro tendrá un precio base por encima de los 1000 billetes estadounidenses.





Sería un cambio relevante en el historial reciente de Apple: el fabricante mantuvo los 999 y 1099 dólares desde que se lanzó el iPhone 11 Pro en el año 2019.