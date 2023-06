Un automovilista discutió con otro y lo atacó con una cuchilla de carnicero

NACIONALES





Un violento episodio tuvo lugar hoy a la mañana sobre la avenida 9 de Julio, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde un automovilista protagonizó una discusión de tránsito con otro conductor, sacó un cuchillo para agredirlo y terminó detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que oficiales de la División Avenidas Céntricas se desplazó por una incidencia entre dos personas hasta la avenida 9 de Julio y Venezuela, en el barrio porteño de Monserrat.

Allí un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) redujo a un hombre que, tras un incidente de tránsito, descendió de su vehículo y sacó un arma blanca con la que amenazó al otro conductor y, además, le dañó el neumático delantero derecho.

“Era una mañana como todas, arrancando a las 6 de la mañana por la 9 de Julio. Una discusión automovilística terminó con el muchacho cruzándome la camioneta y se bajó con una cuchilla de carnicero a tratar de agredirme. Me decía que me iba a matar, que me iba a lastimar. En ese momento uno trata de alejarse del arma...”, contó Joaquín, la víctima, en diálogo con C5N.

Según el testimonio del joven agredido, todo comenzó cuando el atacante le cruzó el auto en un semáforo porque, supuestamente, él lo había encerrado. “Se bajó y me trató de romper el vidrio con la cuchilla. Yo puse primera y me fui, pero me cruzó el auto y bajé a defenderme porque dije ‘me agarra acá sentado y me mata’”, explicó.

Afortunadamente, un oficial de la PFA que se dirigía a su destacamento observó la situación e intervino para detener al violento. “Fácil 10 o 15 veces me tiró al cuerpo con la cuchilla. Fueron cinco minutos hasta que apareció el policía”, recordó Joaquín, aún incrédulo por la situación vivida unos minutos antes.

“Lo primero que dijo el compañero cuando la policía lo entrevistó fue ‘hace cinco días que no duerme’”, reveló el joven cuando fue consultado por cómo se encontraba el agresor al momento de la discusión.

Gracias a las imágenes del citado medio, se pudo observar que el elemento cortopunzante utilizado por el atacante era una cuchilla de carcnicero con mango de madera.

“Si me resbalaba en la calle, hoy capaz no la estoy contando”, concluyó Joaquín durante el contacto telefónico con el citado canal de noticias.

En la investigación del hecho interviene la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad de Buenos Aires.