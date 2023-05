Un bebé de 2 añitos murió tras ser atropellado por una 4x4: El conductor quedó libre y su familia pide justicia

NACIONALES





La ciudad de Luján se vio consternada por la muerte de un niño de dos años, cuando un conductor a bordo de su camioneta 4x4 atropelló la semana pasada al bebé mientras jugaba en el cordón de la vereda. Tras ser detenido, salió en libertad y ahora la familia de la víctima reclama Justicia. “¿Por qué está libre?”, se preguntaron.

El accidente ocurrió el 20 de mayo en el barrio Santa Marta de la mencionada ciudad de la provincia de Buenos Aires. Allí, pasado el mediodía, Adil de dos años, jugaba en la vereda a pocos metros de su casa cuando fue atropellado por un hombre identificado como Ramón. El pequeño murió en el acto y el automovilista intentó huir, pero luego fue alcanzado por los vecinos quienes lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Según quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad, el conductor manejó el vehículo de gran porte a una velocidad reducida y a centímetros de la vereda. De esa forma, le pasó por encima a Adil con su rueda delantera izquierda y, sin detener su marcha, hizo lo propio con la trasera. De inmediato, la madre de Adil se acercó a los gritos para asistir a su hijo que yacía muerto en la calle de tierra, mientras el automovilista se alejaba del lugar. Los alaridos de la mujer llamaron la atención de los vecinos, quienes se apresuraron en detener al conductor.





El padre de la víctima, Alexander Mallón, dio detalles de la tragedia en diálogo con TN. “Un auto lo paró en la esquina y al bajarse de la camioneta Ramón alcanzó a decir: ‘No lo vi, no lo vi’”, contó. “Eso fue lo que llegué a escuchar, porque tenía la mente nublada y sólo estaba pensando en mi bebé”, dijo Mallón y agregó: “¿Por qué no se detuvo? Si él se hubiera detenido, mi hijo estaría vivo... Le gritábamos, yo salí hasta el medio de la calle gritándole para que pare, pero no se detuvo”.

Tras lo ocurrido, la familia denunció que pese a la evidencia fílmica y que la fiscalía lo detuvo, el hombre quedó en libertad a los dos días y que la ambulancia tardó 28 minutos. “Fuimos a la fiscalía y el conductor quedó libre en el segundo día. Si nosotros tenemos evidencia e hicimos la declaración, ¿por qué está libre?”.

En tanto su madre, relató el dolor de la pérdida. “Lo dejó tirado, abandonado. Me muero de dolor por la pérdida de mi hijo. Solo pido que me ayuden para que haya justicia por mi hijo, porque a mi hijo nadie me lo va a devolver”.