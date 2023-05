MAR DEL PLATA: Denuncian estafas de parte de podadores que cambian su precio luego del trabajo

ZONALES





Con la llegada del otoño regresa una estafa que viene registrándose en los últimos años en la ciudad y que tiene que ver con inescrupulosos “podadores” que primero ofrecen un servicio de bajo costo y luego, al momento de cobrar, le dicen a las víctimas otro distinto, y notablemente superior al inicial, presionándolos con que el trabajo ya fue hecho y porque además portan importantes machetes o sierras con los que realizan sus labores y con las que buscan intimidar.

“Ya me pasó el año pasado, pasaron por el frente de mi casa y me dijeron un precio. Cuando les fui a pagar me pidieron el doble, con la excusa de que el precio inicial era solo para las ramas más chicas”, contó un vecino, agregando que terminó pagando lo que le exigían porque los estafadores “tenían un machete que daba miedo”.

Conociendo la mecánica, otro vecino que intentó ser estafado recordó la situación que vivió con los inescrupulosos podadores: “Pasaron por el barrio, me ofrecieron un servicio a un precio que era bajo, y yo les aclaré que si era para todo el árbol sí, sino no. Cuando les aclaré eso, me respondieron ‘volvemos mañana’ y nunca más aparecieron”.

Para evitar estas situaciones desagradables, desde el Ente de Servicios Urbanos (Emsur) recomiendan contratar los servicios de un podador matriculado y destacan que el listado de más de 700 profesionales de la ciudad en la materia puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/serviciosurbanos