(VIDEO) Así fue la violenta detención de un triatleta que circulaba en bicicleta por la Ruta 11

Diego Sánchez Cabezudo, un reconocido triatleta argentino oriundo de Mar del Plata, protagonizó un escandaloso episodio este jueves por la tarde, cuando efectivos policiales lo interceptaron en un retén apostado sobre la ruta provincial 11, a la altura de la localidad de Chapadmalal, y le advirtieron tanto a él como a sus compañeros que no podían circular en bicicleta por esa vía. El deportista rechazó el llamado de atención, protagonizó una intensa discusión con los agentes y terminó siendo aprehendido por resistencia a la autoridad.

De acuerdo a las imágenes registradas por uno de los compañeros de Cabezudo, la discusión comenzó al costado de la cinta asfáltica. Inicialmente, tres policías impidieron el paso del ciclista y sus acompañantes. “¡Deteneme!”, se le escucha decir a Cabezudo, que vestía un traje de ciclismo color rojo. Ante la desafiante propuesta del deportista, una agente le respondió: “Filmame y yo me voy a comunicar con el fiscal y vamos a ver si nos dan la autorización porque ustedes no pueden circular por la ruta”.

“Hace 50 años que pedaleo por esta ruta. Si me rompen la bici es tu culpa. ¡Sacame la mano de la bicicleta! Secuestrámela”, insistió Cabezudo en el intento por continuar su camino. Sin embargo, ello no fue posible y la situación se salió de control: el deportista marplatense terminó siendo reducido por los uniformados a un costado de la ruta, mientras se resistía por todos los medios a ser detenido.

Firme en su postura, Cabezudo quiso liberarse de los policías en reiteradas oportunidades pero fue en vano. Ya descalzo y con sangre en su rostro por una herida que sufrió en medio de los forcejeos, una agente le colocó las esposas en su mano izquierda. Mientras tanto, el hombre se negaba rotundamente a ser llevado a una comisaría, a la vez que sus compañeros de ruta trataban de convencer a los oficiales para que depusieran su accionar.





“¿A qué tenés derecho? Dejá de joder a la gente que no jode. ¿Vos te pensás que no tengo pelotas para pelearme con vos?”, le llegó a decir Cabezudo a los policías.

Luego de haber sido trasladado a una dependencia policial por resistencia a la autoridad, Sánchez Cabezudo explicó hoy cómo fueron los incidentes que protagonizó con policías. “Salimos a pedalear como todos los días, con un grupo de amigos. En el retén ubicado en el campo La Moriniga, por donde siempre pasamos, nos paran. En un momento pensamos que paraban a coches, porque hace 40 años que paso que por ahí. Una vez que frenamos nos dicen que no podemos circular y que tenemos que dejar las bicicletas ahí, ya que era una contravención”, comenzó con su relato el ciclista, en diálogo con Radio Brisas.

“Empezamos a discutir, e incluso pasaban otros ciclistas. Les dijimos que no era cierto que no podíamos circular. No está permitido en autovía o en autopistas, pero en la Ruta 11 sí. Era una charla común, pero se puso cada vez peor, se fueron enredando y no les gustó que les marcáramos la cancha. Todo fue irregular. En un momento les dije que me iba, uno me manotea la bicicleta y ahí arrancó otro tipo de discusión, que es lo que se termina viendo en el video”, explicó durante la entrevista.

Visiblemente molesto por lo ocurrido, Cabezudo cuestionó el desempeño de los policías al considerar que “abusaron de una ley que no les tocaba en la Ruta 11. Yo me recaliento, uno me empuja y se arma el despelote. Ellos fueron más allá de su autoridad”.

Según el punto de vista del guardavidas, los uniformados “tendrían que haber sido humildes, decirnos que la legislación es una cagada y que queremos cuidarlos a ustedes. Con eso les doy un abrazo y me voy”.

“No nos dejaban ir, no nos ponían presos, no nos podíamos ir, pero teníamos que dejar las bicicletas”, concluyó Cabezudo, quien además contó que cuando llegó a la comisaría a la que fue trasladado, terminó tomando mates con los agentes presentes.

En cuanto a la normativa vigente en Argentina, el artículo 46 inciso b de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449 establece que “no pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial” tanto en autopistas como en vías multicarril. En rigor, Sánchez Cabezudo y sus compañeros estaban en infracción, pero la realidad marca que muchos ciclistas suelen pedalear en este tipo de caminos a pesar de la legislación vigente y el peligro que implica para los propios deportistas y terceros.