Una mamá fue a clases con su bebé, el profesor lo alzó para calmarlo cuando lloraba y se volvió viral

NACIONALES

Un profesor correntino escuchó que mientras daba una clase el bebé de una de sus alumnas no paraba de llorar y decidió intervenir: lo alzó en brazos, logró que se calmara y dio clases con él a upa. “Fue algo natural”, manifestó.

El tierno gesto del docente, identificado como Luis Peréz, ocurrió el pasado martes en la Escuela Normal Pedro Bonastre de la ciudad de Itatí.

Mientras dictaba clases de matemáticas, notó que Jeremías, hijo de Vania Brítez, una de sus alumnas, estaba molesto. Entonces, no lo dudó y lo cargó. “Fui para acariciarlo porque lloraba. Reaccionó bien él, y la mamá me dijo si lo quería tener en brazos. Lo alcé, y ahí se calmó, pero cuando intenté ponerlo otra vez en el cochecito no quiso y me quedé con Jeremías en brazos dando la clase”, detalló y contó que la foto se la sacó otra profesora sin que él se diera cuenta.

“Fue varias veces a mis clases, pero nunca lo tuve en brazos, siempre está atendido por su mamá o una compañera, o la preceptora”, precisó al programa Desayuno de Radio Dos.

Además, aclaró que lo tomó como algo natural. “Me sentía bien, me acordé de mi nieta cuando la tengo conmigo, fue todo espontáneo”, señaló y agregó: “Tengo dos hijos, no es raro eso para mi”.

También, reconoció que actualmente la institución tuvo los muchos cambios: “Antes estábamos en una escuela más estructurada, más formal, pero creo que el docente tiene que acompañar la evolución de la sociedad, el rol del docente puede ampliar, hay que acomodarse a las necesidades de la gente”, manifestó.

Pérez insistió en que la escuela “no tiene que ser un obstáculo para una joven madre, tiene que acompañar a los chicos y caminar con ellos”.