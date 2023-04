Pagó 45 mil dólares por los guantes de Dibu Martínez, quiso guardar su identidad, pero ya descubrieron quien es

NACIONALES





El pasado 10 de marzo se subastaron los guantes que Emiliano Dibu Martínez usó en la final del Mundial Qatar. Los ganó un hombre que pagó nada menos que 45 mil dólares, cifra que se destinó por completo a la sala de oncología del Hospital Garrahan. Hasta ayer, el agraciado había logrado preservar su identidad, condición que puso desde que se quedó con el preciado objeto, sin embargo él mismo terminó dándose a conocer.

“Gracias al amigo ganador de la subasta que nos dio el gusto de poder ver y tocar los guantes del campeón del mundo, Dibu Martínez”, publicó en sus redes sociales HB Sport, Tienda de Arqueros, el negocio de la capital de Santa Fe que es propiedad del empresario Hernán Bar, quien contó cómo el hombre llegó hasta su negocio y terminó por reconocer que era el dueño de los guantes de la final de Dibu.





¿Quién es el dueño de los guantes de la final de Dibu Martínez?

Bar declaró al medio digital Aire cómo fue que conoció al sanfecino que ganó la subasta de los guantes de Dibu Martínez: “Entró una persona y me preguntó cómo se hace para encuadrar unos guantes para ponerlos en una pared y que tengan el cuidado que corresponde”, dijo.

Luego siguió: “Mientras estábamos charlando le pregunté qué tipo de guante era para poder explicarle mejor según el modelo que tenía. El hombre me quedó mirando y yo tengo en el negocio el mural del Dibu y me señaló la pared y me dijo que eran esos. ‘Lo quedo mirando y le pregunto si son modelos nuevos y me dice no, no, son esos, son los de la final’”.

Finalmente, el empresario contó que no podía creer lo que estaba pasando en su negocio: “Se me erizó la piel con solo mirarlos”, reconoció y comentó que el hombre “fue hasta su auto, que lo tenía estacionado afuera, los buscó y me los mostró. Tenía el pasto de la cancha, los nombres impresos de los hijos y el apellido de la familia”. Se conoció la identidad del ganador de la subasta de los guantes que Dibu Martínez usó en la final del Mundial Qatar.

Por respeto a su cliente, Hernán Bar no dijo públicamente cómo es el nombre de la persona que pagó, al cambio del dólar blue, alrededor de 19 millones de pesos por los guantes.