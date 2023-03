El mensaje que mandó la mujer asesinada por su ex: “Mi marido casi me mata”

María Isabel Speratti Aquino fue asesinada esta mañana de cuatro balazos por su expareja cuando salía de su casa para llevar a sus hijos a la escuela en la localidad de Cañuelas. La mujer de 40 años lo había denunciado por violencia de género luego de que intentara asfixiarla en 2021.

“Él vino directo acá, decidido a matarla. La Justicia es tan culpable como él”, manifestó su hermana en Mediodía Noticias (eltrece).

Speratti Aquino fue sorprendida por Gabriel Alejandro Núñez, su expareja de 47 años, cuando abría la puerta de su casa para llevar a sus dos hijos al Colegio Don Bosco de Uribelarrea. Según detalló su hermana, la víctima atinó rápidamente a bajar del auto para decirle a los chicos que se escondieran en la casa.

Sin embargo, sin mediar palabra, Núñez le disparó cuatro veces a Speratti Aquino. Una de las balas le impactó en la cabeza y fue trasladada al Hospital Regional Cuenca de Cañuelas, donde llegó en estado crítico y murió poco después del ataque de su expareja.

La detención fue a los minutos, cuando Núñez circulaba por el centro de Cañuelas a bordo de una Volkswagen Suran gris. Allí, efectivos policiales lo interceptaron y encontraron en el vehículo una pistola Bersa 380 9mm que sería el arma con el que cometió el femicidio.

La tía de los menores detalló que María había recibido mucha violencia psicológica por parte de Núñez: “La primera vez que la agredió físicamente, trató de asfixiarla en la casa en que compartían. Se salvó porque justo entró a la habitación mi sobrino más chico e interrumpió el momento”.

“Ella gritó y el más grande salió corriendo, saltó el paredón y pidió ayuda a una vecina para que llamaran a la policía. Cuando hicieron la denuncia, no quisieron poner la carátula que corresponde que fue intento de homicidio, a pesar de que el nene lo vio y declaró”, precisó e indicó que esa causa está bajo la carátula de “lesiones leves”.

“No hubo contacto hasta hoy, que vino decidido a matarla. Mi hermana intentó hasta el último momento proteger a sus hijos porque siempre tuvo miedo, y no pudo salvarse”, expresó.

La mujer acudió reiteradas veces a la Justicia para ver los avances en el caso. Pidió una medida de restricción y un botón antipánico que nunca llegaron. Incluso, un día antes del femicidio había ido a la fiscalía.

Karina, una amiga de la víctima, sostuvo: “Vivía presa, nunca le creyeron. Quisieron prender fuego la casa de las hermanas, las amenazaba y las hostigaba”. “María murió pidiendo ayuda y nadie la escuchó”, concluyó.

“El que era mi marido me agredió y casi me mata”: el mensaje que anticipó el femicidio

Vecinos del barrio Las Rosas de Cañuelas relataron que Aquino les había hecho una advertencia sobre la agresividad de su exposo. En julio de 2019, en un chat grupal de WhatsApp, les contó que había radicado una denuncia contra él por violencia de género y solicitado una restricción de acercamiento.

“Buenas noches vecinos. Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente hay una orden de restricción por lo (que) no debe acercarse a menos de 200 metros. Les pido por favor que si lo ven rondando por el barrio, llamen al 911″, alertó en un mensaje que estuvo acompañado por dos imágenes: una de la cara de su ex y otra de su auto. Fue en ese mismo vehículo en el que fue detenido el atacante.