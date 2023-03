AYACUCHO: Vecinos denunciaron ser victimas de estafas telefónicas

ZONALES





La ciudad ha sido testigo de varios intentos de estafas telefónicas recientemente. Varios vecinos han recibido llamadas de números desconocidos que aportan datos precisos sobre sus familiares en situaciones de riesgo, e incluso información sobre sus cuentas bancarias. Afortunadamente, en ninguno de los casos que se conocieron, las víctimas proporcionaron información bancaria ni claves, y cortaron la llamada.

La situación es preocupante, y se insta a la comunidad a estar atenta y a no confiar en llamadas sospechosas, incluso si los datos proporcionados parecen ser precisos. Se recomienda encarecidamente que no se divulguen datos bancarios ni claves, y que se informe inmediatamente a la Estación de Policía Comunal en caso de recibir llamadas sospechosas. Tomar estas medidas de precaución es fundamental para protegerse contra posibles fraudes telefónicos.

Recomendaciones para evitar estafas telefónicas

• Los estafadores suelen hacerse pasar por empresas o instituciones legítimas y te pedirán información personal como números de tarjeta de crédito, contraseñas, números de seguridad social, entre otros datos. Siempre debes ser cauteloso y no brindar datos por teléfono, a menos que estés seguro de que la persona o empresa es legítima.

• Si alguien te llama y se identifica como empleado de una empresa o institución, pide que te den su nombre y número de identificación. Luego, llama a la empresa o institución para verificar que esa persona trabaja allí y que la llamada es legítima.

• Los delincuentes pueden enviarte mensajes de texto o correos electrónicos con enlaces a sitios web maliciosos o archivos adjuntos infectados con virus informáticos. No hagas clic en estos enlaces ni descargues los archivos, incluso si el mensaje parece legítimo. Siempre verifica primero con la empresa o institución para confirmar la autenticidad del mensaje.

• Pueden pedirte que les envíes dinero o regalos como tarjetas de regalo o criptomonedas. No envíes dinero o regalos a alguien que no conoces o que no puedes verificar su identidad.Si sospechas de una estafa, comunícate con la empresa o institución: Si recibes una llamada sospechosa o crees que alguien está tratando de estafarte, comunícate directamente con la empresa o institución involucrada para informarles y obtener más información. También puedes denunciar la estafa a las autoridades correspondientes.