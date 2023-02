Una madre castigó a su hijo de 7 años con una caña: "Capaz me pasé y le pegué un poquito de más”

NACIONALES





Un nene de siete años fue brutalmente golpeado por su madre, que tras ser denunciada aceptó que le había dado un castigo pero reclama que no le saquen la tenencia de su hijo, algo que su expareja y padre del pequeño pidió en la justicia tras presentar las pruebas del maltrato al que es sometido el chico.

La denuncia la hizo el padre de Enzo, quien acusa a la madre del nene de darle un constante maltrato y asegura que su hijo ya no quiere vivir con ella. El hombre, de 32 años, se presentó en la comisaría tras ver cómo su hijo había sido golpeado con una caña en la espalda al retirarlo para que pase con él las horas que le corresponde por el acuerdo de visitas que tiene con su expareja.

“No quiero que mi hijo sea otro Lucio”, dijo el padre del nene, en referencia al triste final del pequeño de cinco años asesinado por su madre y su novia en La Pampa. Matías Emanuel Medina realizó la denuncia en la Comisaria de la Mujer de Fátima, en Posadas, Misiones, donde contó lo que Enzo le confesó tras volver con él a su casa: "Mamá me pegó con una tacuara, me tiró al piso y me siguió pegando".

"Logré convencerla de que me deje buscarlo por teléfono. Durante la llamada me dijo ‘recién le llame la atención porque no me hace caso y se porta mal’. Entonces le dije que ponga en alta voz el celular y le pregunté a Enzo por qué lo castigó, a lo que me dijo ‘Papi no sé como hacer para que mi mamá no se enoje conmigo". Ahí la convencí de buscarlo y cuando lo traje a casa, cuando se estaba por bañar vi lo brutales golpes que tenía, casi no podía caminar, tenía la espalda toda morada y las partes genitales golpeadas también, tenía el cuerpo caliente como afiebrado", describió el padre del nene.

Cuando el caso fue publicado por Misiones Online y tomo estado público, Rocío, la madre del nene golpeado, habló y aceptó que lo había castigado, pero dijo que su expareja es el violento y que todo se trata de una estrategia para sacarle la tenencia del nene. "No es que yo le maltraté al chino ni nada, solo lo eduqué, no le pego, no lo maltrato, está bien alimentado, pueden pasar a ver las condiciones donde vivo, y como lo tengo. Siento que me parte el corazón que me hagan esto. Creo yo como cualquier madre lo que hice es educarle a los chicos, por eso andan así como andan, son atrevidos, salen a robar, porque no podes educarlos que ya te sacan un denuncia", comentó.

"Para mí fue fuerte ver cómo me escracharon, porque lo único que hice fue educar a mi hijo. Si, capaz me pasé y le pegué un poquito de más", admitió. Y también reconoció que ella le envió audios y amenazó a su ex pareja: "Fue por impulso" dijo Rocío.