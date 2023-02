MADARIAGA: ¿Quién es el humorista que mostró la ciudad en redes en 1 minutos?

MADARIAGA





En la noche del lunes se hizo viral en los teléfonos el video del comediante Leandro Igounet quién hace stand up y se destaca por mostrar lugares en 1 minutos. En cada entrega “hace chistes” y comparó a nuestra localidad con Río de Janeiro.

Todo su relato inicia en el Cristo de Ruta 56 y Calle 25. También remarca la sequía que afecta a las lagunas del partido y pasa directamente al Parque Anchorena para mostrar el monumento al Gaucho y el de la Biblia. Después pasa al Paseo del Bicentenario en donde compara al monumento por los 100 años de la ciudad con el Arco del Triunfo y a la fuente con la Fontana Di Trevi y al Anfiteatro con el Coliseo Romano.

Luego sigue con una muestra del Museo Tuyú Mapu y culmina su saga con la casa embrujada de la calle Urrutia.

¿Quién es Leandro Igounet?

Leandro Igounet, quien comenzó a descubrir el camino de los contenidos digitales casi por accidente, es abogado. Hace unos años, su perfil de Instagram estaba poblado de fotos familiares y domésticas.

Criado en una familia íntegramente de abogados, su caso no escapó a la regla: estudió Derecho en la UBA. Ya recibido, consiguió un trabajo en una fiscalía, donde comenzó a ganar un sueldo que le permitía vivir con comodidad, pero aún con las ganas y la inquietud a cuestas de desarrollar su faceta artística. A los 21 se anotó en un curso de stand up y comenzó a formar parte de compañías teatrales.

“Desde muy chico siento placer en hacer reír a la gente, es como una especie de orgasmo cuando el otro se ríe, me entusiasmo y me hace bien. Es algo que lo traigo desde muy chico, en mi familia siempre era el que hacía ‘las gracias’ y en el secundario me tenían siempre como el que inventaba canciones o le sacaba la ficha a los docentes para parodiarlos”, relata.

Fruto de la misma casualidad que le allanó un camino que él pretendía, Leandro se cruzó, en diciembre de 2021, con un amigo en una estación de subte. Fue una conversación cotidiana, casi de rutina, llegó una inquietud por parte de la otra persona que le consultó a dónde se iba de vacaciones. “Lo más probable que a la estación de subte de Juramento”, respondió él, de manera automática. Ahí nomás se le abrió una nueva puerta: hacer videos de estaciones de subtes.

“Cada vez que las recorría me fijaba cuál era el punto de interés más cercano, ahí empecé a hacer eso, a mostrar cosas interesantes, fáciles de hacer, como una parodia de las cuentas que hacen visitas a los lugares turísticos”, describe.

Aún con el recuerdo fresco de haber cursado el Ciclo Básico Común (CBC) en la sede de la UBA ubicada en Ciudad Universitaria, Leandro comenzó con sus peculiares recorridos por universidades. “Hoy voy a una facultad y mucha gente ya me reconoce. Me ven correr, se cagan de risa y hasta me agradecen”, comenta.