MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Imputaron a la ex pareja del hombre que atropelló a tres jóvenes en el barrio Quintanilla

Este mediodía la justicia tomó la decisión de imputar a una mujer que viajaba junto al hombre que atropelló a tres jóvenes en Calle 45 el paso 20 de diciembre y que les provocó heridas de diversa consideración. El conductor fue detenido ayer por la tarde luego de constatarse, mediante una prueba de sangre, que manejaba bajo los efectos de alcohol al superar 1m51 gramos de esta sustancia por litro.

Hoy el fiscal Walter Mercuri le tomó declaración a Luis Alberto Arredondo, de 37 años, quién se negó a dar precisiones de lo ocurrido. Se le explicó que está imputado de lesiones culposas triplemente agravadas por la multiplicidad de víctimas, manejar bajo los efectos de alcohol y no tener licencia de conducir consigo.

Pero aquella noche del trágico suceso todos los testigos coincidieron en que el investigado no iba solo en el VW Gol que manejaba. Lo acompañaba una mujer y lograron ponerle nombre y apellido: era su ex novia quién se fue del lugar. Con este dato la fiscalía comprobó que D.M. vive a unos 300 metros del sitio del impacto, también sobre Calle 45, por lo que infieren que se dirigían hacia una vivienda. Al cotejar el sistema se encontró que ella había denunciado a su ex y le había interpuesto una restricción de acercamiento. Es justo por esta causa que quedó imputada debido a que incumplió con lo que había solicitado.

Ahora deberá declarar la próxima semana en fiscalía.