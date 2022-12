Un nene de 4 años fue asesinado a golpes y detuvieron a su madre y padrastro

NACIONALES





Mientras sigue la conmoción por la muerte de Renzo Godoy, el nene de 4 años que fue asesinado a golpes en Berazategui, la madre de la víctima y la pareja de la mujer se negaron a declarar ante la Justicia y quedaron formalmente detenidos por el filicidio.

En una primera versión ante la Policía, la pareja ahora detenida había dicho que su hijo Renzo se resbaló en la bañera y se golpeó la cabeza. No obstante, el resultado de la autopsia puso en jaque la coartada al no detectar lesiones compatibles con una caída reciente y, en las últimas horas, el testimonio de una pariente de la víctima reveló nuevos detalles y complicó la situación de los acusados.

Daniela, tía del chico asesinado, expuso en sus redes sociales la trama de maltratos sistemáticos a los que era sometido Renzo en su casa y contó que su hermano, el papá biológico del menor, había denunciado esto en varias oportunidades sin obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades.

El posteo completo de la tía de Renzo

“Esta basura hace más de un año no dejaba que mi hermano vea a sus hijos. Desde que se puso en pareja con este hijo de pu... Antes venía y traía a los cuatro chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno más) y se los dejaba a mi mamá diciendo ‘no los soporto, fíjense ustedes’”, escribió Daniela en Facebook, y su posteo fue difundido por el portal local Inforbano.

Y continuó: “Cuando se juntó con ese hdp no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo lleváramos a pasear, a buscar, no dejaba que compartieran los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada. Cuando íbamos a verlos, si nos lo permitía, siempre tenia que estar él, los nenes sentados, no los dejaba que nos abracen, parecían soldados. Mi mamá denunció, mi hermano denunció, el jardín la citó porque el nene iba golpeado ( a nosotros nunca nos avisaron porque no tenia el apellido de mi hermano), mi hermano puso abogado, leyes de mier... Nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor”.

“Esta madrugada nos avisan que, según ella, el nene se ahogó bañándose. A otros les dijo que se golpeó en la ducha. La autopsia reveló que fue golpeado. Quedaron detenidos por homicidio. Se van a pudrir en la cárcel espero, pero, ¿quién nos devuelve a Renzito? Cuatro años, no se pudo ni defender de estos monstruos. ¿Qué mal puede hacer una criatura?. No lo puedo entender, no lo voy a entender jamás”, expresó.

“Renzo era un nene sano, dulce, cariñoso, con una sonrisa enorme, que amaba a sus hermanos. Y ahora estamos acá velándolo con su carita golpeada. Ya no lo voy a poder ver más, ya no voy a volver a escuchar sus kiaaaa (tia), no me va a volver a abrazar. Perdón, perdón mi amor por no poder sacarte de ahí a tiempo, perdón por tu sufrimiento bebé. Te amo y te voy a extrañar el resto de mis días hasta volver a encontrarnos. Estos cobardes la van a pagar”, concluyó la mujer.

La investigación

Todo empezó el jueves pasado en una casa ubicada en la calle 508 entre 616 y 617, en la localidad de El Pato. De allí salió a las corridas Victoria Godoy, de 30 años, con su hijo Renzo en brazos rumbo a una salida del barrio.





El llegar al centro médico, la mujer manifestó que el nene estaba en la bañera y, en un descuido suyo por atender a su bebé, Renzo se resbaló y se golpeó fuerte la cabeza. Poco después, la autopsia estableció que el cuerpo del menor presentaba heridas múltiples no compatibles con una caída reciente.

Godoy y su pareja, Luis Alberto Gallo, fueron detenidos e imputados por la fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la fiscalía 3 de Quilmes, por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.