MADARIAGA – PASÓ EM CNM 93.3: Realizaron una denuncia penal para que se investigue la venta de pasajes de tren

ZONALES





El ex diputado Juan Aicega se presentó esta mañana en la Justicia Federal para pedir una investigación sobre la venta de pasajes de Trenes Argentinos con destino a Mar del Plata dado que existe una sospecha de compra compulsiva para provocar que se agoten los asientos y llevar a los pasajeros a optar por otros medios de transporte muy por encima de los valores que ofrece el mercado ferroviario.

Por CNM Radio habló Aicega al salir de tribunales y dijo que todo nació por una publicación en redes sociales en donde cosechó 20.000 comentarios. El miembro del PRO dijo que realizaron un sondeo y pudieron observar que muchos servicios salían con pocos pasajeros cuando figuraban llenos.

Llama la atención y causa sorpresa. Hemos pedido o recomendado una serie de medidas de prueba para determinar cómo se han conformada cada uno de los viajes. Los DNI de los pasajeros, determinar quiénes subieron y cómo se han hecho los pagos. Merece la pena hacer una investigación ver que están pasando porque no nos han dado respuestas concretas desde Trenes.

En otro fragmento de la charla remarcó lo importante de transparentar o revisar el sistema. Recordó que un colectivo a Mar del Plata puede salir 6.000 pesos contra 900 que cuesta el tren.

Pareciera que existe una modalidad que no puede estar en desconocimiento del ministerio y, si esto existe, es con connivencia de funcionarios públicos.

“Mito urbano”

Este martes el ministro de Transporte de la Provincia, Rodolfo D’onofrio, visitó Mar del Plata para a la entrega del pase libre multimodal y el boleto estudiantil a distintos municipios del interior bonaerense y en este marco se refirió a la polémica por la venta de pasajes de trenes.

“Desconozco la situación porque no es el área mía, lo voy a hablar con Martín Marinucci (presidente de Trenes Argentinos), pero sé que también hay más mito urbano que realidad con esto de que los trenes vienen vacíos”, respondió D’onofrio.

“Es cierto que están vendidos todos, pero se han tomado medidas de seguridad como por ejemplo que no haya una preventa muy anticipada, son nominalizados los tickets que se venden, no se venden en cantidad, sino por grupo familiar y lo que sé es que se ha trabajado muchísimo este invierno en la recuperación de las vías para poder tener más frecuencias y obviamente en menor tiempo y con mayor seguridad, pero me comprometo a hacer la consulta porque obviamente, más allá que sea jurisdicción de Trenes Argentinos, hoy la responsabilidad es de todos nosotros”, agregó.