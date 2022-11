Anunciaron un aumento de las jubilaciones y bono por tres meses

NACIONALES





Junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció un aumento de 15,6% en todas las jubilaciones y pensiones que se concretará a partir del mes próximo.

A la vez, para quienes perciban los haberes mínimos, Sergio Massa dispuso de un bono de $10.000 que se otorgará en los meses de diciembre, enero y febrero. Mientras que quienes perciban hasta 2 haberes mínimos, tendrán un bono de $7 mil en iguales periodos.

De este modo, con el aumento de las jubilaciones más el bono, un jubilado de la mínima tendrá un ingreso superior a $ 60 mil en diciembre, mes en el que además percibirá el aguinaldo, alcanzando un total de $85.186.

"Más allá de nuestro objetivo de cumplir con nuestro programa de gasto, el orden lo construimos con la gente adentro para que nuestros jubilados estén un poquito mejor el mes que viene respecto de lo que están hoy", aseguró Sergio Massa.

Se trata del cuarto aumento en lo que va del año, en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que alcanzará un incremento total de 107% en la mínima y afectará a un universo de alrededor de 6 millones de personas, el 84% de los jubilados y pensionados de todo el país.

"Para mi es especial estar acá, durante 6 años me tocó trabajar en este lugar (Anses). Así que me trae una enorma cantidad de recuerdos. Me permitió trabajar muchos al lado de jubilados y jubiladas. Mis abuelos fueron muy presentes para mí y haber trabajado en Anses me consolidó que una sociedad que no respeta a sus mayores es una sociedad sin futuro", expresó el titular del Palacio de Hacienda.

Y añadió: "Vivimos un año complicado, en Argentina y en el mundo, la inflación es un problema y acá es uno muy grande. La mirada estaba puesta en construir un puente para mientras trabajamos en las variables macroeconómicas para bajar la inflación, podamos seguir un sendero de recuperación de los ingresos."

"Esto nos permite seguir recuperando la mejora de la curva del ingreso. Entre 2016 y 2019, el ingreso cayó 19 puntos promedio y la pandemia se llevó 6 puntos más. Entonces, tenemos que seguir trabajando en la recuperación", inistió Sergio Massa.

Además, el ministro de Economía señaló que en "el mes de marzo vamos a tener consolidado la baja de la inflación", y concluyó: "no existen las soluciones mágicas, nosotros tenemos un compromiso en ir en ese camino".