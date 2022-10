Un vecino baleó a un perro y deberá pagar una multa de 100.000 pesos

NACIONALES





La Justicia salteña protagonizó un fallo histórico en materia de derecho animal. Es que Marcos Eliseo Rossi, un vecino de 33 años, deberá pagar una multa de cien mil pesos, entre otras medidas, por balear a "Guerrero", el pasado 4 de agosto, en una plazoleta ubicada en B° Docente de la ciudad de Salta.

El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta logró la suspensión de juicio a prueba luego de asistir a la audiencia en el Juzgado de garantías N°4 Dr. Rodríguez Pipino, en donde el acusado hizo entrega del dinero, que fue destinado al Centro de Adopciones que cobijó a "Guerrero", y lo atendió durante su recuperación.

Al mismo tiempo, la Justicia resolvió formalizar la inhibición de portación y tenencia de armas de fuego de por vida para Martínez, quien a su vez hizo entrega voluntaria de otras armas de fuego en su poder.

Además deberá asistir de forma obligatoria a charlas de Derecho Animal dictadas por Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta.

No obstante, el acusado también deberá hacerse responsable del costo de los gastos veterinarios por $55.000 a modo de Reparación Integral del daño. Asimismo, la Justicia pondrá en práctica una restricción perimetral hacia las proteccionistas de Guerrero.

“Este monto que se consiguió no tiene precedentes en el país en un caso de crueldad animal, porque siempre se arreglaba con el acusado entregando dos o tres bolsas de alimentos. Pero nosotros como representantes legales de la Protectora de Animales Salta (PAS) creímos que no era suficiente, por eso pedimos un monto mayor proveniente de la venta de armas del acusado”, dijo el subdirector del Instituto de Derecho Animal, Sebastián Ramayo, quien aseguró que este fallo no tiene precedentes a nivel nacional.