Murió un alumno de 14 años atropellado por una camioneta mientras estaba de excursion con el colegio

NACIONALES





Un hombre de 20 años que manejaba una camioneta atropelló a un chico de 14 años, que murió en el acto. Ocurrió en Puerto Madero, Fue a las 14.45 de este miércoles en Avenida de los Italianos al 600, mientras el chico se encontraba con sus compañeros del colegio de Educación Secundaria Nro. 54 de San Francisco Solano, Quilmes. Iban de excursión a la Reserva Ecológica Costanera Sur. El conductor quedó detenido. Algunas versiones señalan que la víctima salió corriendo por la calle hacia Avenida De los Italianos en la esquina con Azucena Villaflor, donde fue atropellado.

Alberto Crescenti, titular del SAME, dio detalles del hecho al canal de noticias TN. Contó que "el impacto lo mató en el acto" por un traumatismo grave de cráneo y que la atención fue rápida, pero ya no se podía revertir el cuadro. "A los tres minutos llegó la primera ambulancia, a los cinco la segunda y dos motos médicas, pero lamentablemente nada se pudo hacer", detalló.





Durante la tarde, el vallado policial se fue ampliando a medida que llegaban los medios. Una ambulancia del SAME continuaba en el medio de la avenida. A menos de un metro, estaba la camioneta Volkswagen Amarok con el frente abollado. El resto eran policías, médicos, psicólogas y una maestra en shock.

A dos horas de la tragedia que en el acto se llevaría la vida de Thiago Samuel Corpus, de 14 años, los que miraban la escena de afuera no eran testigos del hecho sino de la consecuencia.





Entre esa gente que quedó por fuera del círculo de cinta nadie vio nada. Todos se lo imaginaban. Thiago, mezcla de nene y adolescente, asomándose entre los autos estacionados desde la vereda del parque. Acto seguido, empezando a cruzar la Avenida de los Italianos. Segundos después, sorprendiendo a Martín Garbini (20), que iba junto a un amigo a bordo de la Amarok color crema. Cuando llegó la ambulancia, no hubo nada que hacer.

Daniel Garbini es abogado pero este miércoles no llegó al lugar en calidad de letrado, sino de hermano. Contó que Martín "está destruido. Esto es una tragedia. La pérdida de una vida no tiene solución". Después lo defendió: afirmó que no venía rápido. Que el acompañante así se lo confirmó. Que no pudo evitarse el choque.





Al lugar también llegó el cuñado del conductor. Dialogó con la Policía pero no con los medios. Daniel, en cambio, siguió hablando y contó que eran cuatro hermanos. Dijo que Martín, ahora detenido, trabaja en el mismo estudio que él, pero como asistente. Que estaba viendo en qué carrera se anotaba. Que le gustaba el Derecho, pero también el área contable.

Dijo que su hermano quiere volver el tiempo atrás, y que se detenga un instante antes de las 14.45 de este miércoles, el momento en que arrolló a Thiago en Avenida de los Italianos al 600. Una arteria rodeada de tierra verde que no es Parque Mujeres Argentinas ni Reserva Ecológica Costanera Sur.

Justamente a esta última había ido Thiago de excursión con sus compañeros del colegio de Educación Secundaria Nro. 54 de San Francisco Solano, Quilmes. Desde ese ámbito, el hermetismo es fuerte.





La docente que estaba con el grupo de alumnos no quiso hablar con Clarín. En diálogo con la Policía de la Ciudad, contó que Thiago salió corriendo desde el Parque Mujeres Argentinas. Se supo además que la preceptora del colegio estaba presente.

Martín Garbini vive en Caballito pero trabaja en Puerto Madero, el barrio donde atropelló a Thiago, en un estudio de abogados. Quedó detenido por disposición del juez interviniente, quien también mandó a hacerle "alcotest y narcotest". El primero dio negativo y aún se espera el resultado del segundo. La Amarok no registra infracciones ni en Ciudad ni en Provincia.

El informe policial de la tragedia en Puerto Madero

"En fecha, hora y lugar indicado personal interventor fue desplazado desplazado al lugar por choque con heridos. Arribado observa a un menor de 13 años, el cual momentos antes había sido arrollado por una camioneta", detalla el informe policial, que también identifica a Martín Garbini, de 20 años, como el conductor.

"Se observa a una persona tendida sobre la cinta asfáltica, constatándose a simple vista ya sin vida, y a unos metros del lugar una camioneta Volkswagen Amarok", detalla.

El personal de la fuerza que llegó al lugar constató que allí se encontraba la "preceptora del Colegio de Educación Secundaria Nro. 54 de San Francisco Solano, y que el menor había concurrido a recorrer la Reserva Ecológica en el marco de una excursión junto a otros alumnos", según indica el parte.

"El suceso ocurrió al intentar cruzar la avenida el menor siendo atropellado por la camioneta en cuestión", detallaron.

La policía informó además que "se desplazo personal del Gabinete Psicológico para la asistencia tanto de los compañeros como de los profesores".