MAR DEL PLATA: Un policía casi deja desnuda a una mujer mientras intentaba detenerla

ZONALES





Una joven de 25 años fue víctima de una salvaje agresión de un efectivo policial a la salida de un boliche de Mar del Plata. El uniformado la redujo sin motivos contra un patrullero, la tiró al piso y casi la deja desnuda.

El hecho sucedió el domingo cerca de las 6 de la mañana en la esquina de Avenida Independencia y Alberti. Lucía Martínez había ido a bailar con sus amigas a Club 26 y a la salida, cuando se dirigía a encontrarse con su hermana, se topó con un efectivo policial que la interceptó y la redujo contra un patrullero por supuestos disturbios en la vía pública, cuando en realidad no había protagonizado ninguna gresca.

"El efectivo policial masculino me agarró y me puso contra el patrullero. Yo le empecé a decir que no había hecho nada y que no me podía tocar. Cuando intenté darme vuelta, sin agredirlo, me agarró del cuello con el antebrazo y me tiró al piso", contó la víctima.

Fue en ese momento que la joven que vestía una pollera y un top quedó casi desnuda por el desmedido accionar del efectivo masculino. "Me puso las esposas, me las ajustó muchísimo. Estuve tres minutos tirada en el piso y yo no le quería dar la otra mano porque me quedaba desnuda", relató.

La secuencia quedó captada en el teléfono celular de una de las testigos que grabó el procedimiento de los efectivos policiales. Por la brutal respuesta, la joven terminó con moretones y dolores alrededor de sus muñecas.

Finalmente, una mujer policía se acercó, la ayudó a ponerse de pie y la trasladaron a la comisaría segunda, donde permaneció aprehendida durante casi tres horas. "En ningún momento me decían por qué me llevaban ni cuál era el nombre del efectivo", aseguró visiblemente indignada. "Me estaba muriendo de frío hasta que me dieron una campera porque me estaba descomponiendo", agregó.

Este lunes la joven radicó la denuncia correspondiente vía mail, acompañada por el video y fotos correspondientes. "Me dijeron que se va a abrir una causa y que ellos se encargan de buscar quién fue", completó.