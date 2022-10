MADARIAGA: Instaron a Travel Rock a devolver el dinero abonado por un viaje de egresados que no se hizo por la pandemia

MADARIAGA





A través del inicio de un reclamo en la Dirección de Defensa del Consumidor por parte de un grupo de padres de alumnos de una institución educativa cuyo viaje de egresados estipulado para el año 2020 no se pudo realizar por la Pandemia, se arribó a un acuerdo con TRAVEL ROCK S.A. quien se comprometió a reintegrar a cada uno el total de lo abonado por el viaje contratado.

La Dra. Zannini, Directora del organismo explicó que “No hay ninguna duda que en este caso existe una relación de consumo, que tiene por un lado a los alumnos y sus familias que contrataron un viaje de egresados como consumidores, y a la Agencia de Viajes como Proveedora de servicios turísticos y viajes estudiantiles, por lo tanto, se aplica de lleno la Ley de Defensa del Consumidor”.

Asimismo, alegó que “El fin del contrato –viaje de egresados a realizarse en el año 2020- se vio frustrado ya que devino la Pandemia y todas las cancelaciones de viajes que ello trajo aparejado. Luego, aunque hubo varios intentos, fue imposible reprogramarlo ya que hoy en día, la mayoría de los alumnos se encuentran trabajando o cursando estudios universitarios en otra ciudad, por lo cual no se sostiene el interés principal”.

Por ello, la Directora explicó que “Es inaceptable que si no se llevó a cabo el viaje la agencia no devuelva el dinero abonado, o que pretenda retener un porcentaje del mismo. En este caso hay una resolución del contrato, por lo que se debe reintegrar el total de lo abonado por cada familia, caso contrario, se estaría ocasionando un grave perjuicio a los intereses económicos de cada uno de ellos como consumidores, derecho cuya protección se encuentra estipulada expresamente en nuestra Constitución Nacional”. Pero además, “si la empresa no devuelve el dinero, habría por parte de ésta un enriquecimiento sin causa” sentenció Zannini.

De esta manera, “Luego de varios traslados durante la etapa de conciliación, se arribó a un acuerdo en el que TRAVEL ROCK S.A. se compromete a devolver en 7 días hábiles el total de lo abonado por cada alumno, lo que asciende a un total de 773.996 pesos aproximadamente”.

“Hoy por hoy son pocas materias en las cuales no tenemos competencia, y hay un nivel de resolución de conflictos mayor al 70% a favor del consumidor, evitando de esta manera que tengan que iniciar una instancia judicial para reclamar sus derechos vulnerados, con el gasto que ello conlleva. Por ello invito a que, ante cualquier duda, concurran a nuestras oficinas en donde serán atendidos por un equipo de trabajo que se actualiza en la materia constantemente para asesorarlos de la mejor manera. El trámite es totalmente gratuito” puntualizó Zannini.