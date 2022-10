MADARIAGA: Hurtaron una moto Yamaha de una vivienda del Barrio Belgrano

MADARIAGA





Una moto Yamaha Crypton fue hurtada por desconocidos del patio de una vivienda de la calle 2 de Abril y El Salvador durante el fin de semana

La motocicleta había sido comprada hace unos meses y no era utilizada por su propietario dado que no había podido realizar la transferencia de la misma y no poseía seguro.

Es de color negro y estaba a la intemperie sin ningún tipo de mecanismo de seguridad que la sujetase a algún elemento fijo. Al poseer el terreno alambrado perimetral se cree que ingresaron y se la llevaron a la rastra.

Revisarán cámaras de seguridad de la zona para verifica si ven el paso de el o los delincuentes con la misma.