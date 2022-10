Asesinaron a balazos a un payador y animador de jineteadas en su casa de Chubut

NACIONALES





La hermana de Saúl Anticaneo (28) el domingo pasado se acercó hasta su domicilio porque no tenía noticias de él hacía varias horas. Cuando ingresó a la casa ubicada en la ciudad de Río Mayo, en Chubut, la escena que encontró la dejó en shock. Anticaneo, payador y animador de jineteadas, había sido ejecutado de tres disparos a la cabeza.

La mujer de inmediato dio aviso a la Policía y el caso quedó en manos de la fiscal Rita Barrionuevo, quien ordenó a la Policía Científica que realizara distintas tareas en la escena del crimen para develar lo ocurrido y encontrar a los responsables.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, los investigadores creen que el ataque ocurrió entre las 00.50 y las 15 del 23 de octubre. Indicaron que en la casa de Anticaneo, ubicada en la intersección de Perito Moreno y Arenales, no se observó desorden ni elementos fuera de lugar. Lo único que notaron fue que la puerta de ingreso se encontraba entre abierta.

Por otra parte, la fiscal Barrionuevo solicitó al Cuerpo Médico Forense la realización de una autopsia y en las últimas horas confirmaron que Anticaeneo fue asesinado de tres disparos a la cabeza. Así, los profesionales establecieron que el cuerpo presentaba tres orificios ubicados en la sien, en el pómulo y en el cuello. También presentaba lesiones en el ojo derecho y un corte en el rostro.

Por estas horas, los investigadores se encuentran peritando el teléfono celular del payador para poder establecer si habló con alguien horas antes del crimen. En paralelo, la fiscal Barrionuevo ordenó una serie de allanamientos que se darán a lo largo de este miércoles. Uno de los operativos será en Río Mayo y dos en la ciudad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, que se encuentra a 127 kilómetros de donde ocurrió el asesinato.

“Se encuentran abiertas varias líneas de investigación, a los fines de no descartar ninguna hipótesis”, indicaron detectives del caso.

Por su parte, Gladys, una de las hermanas de la víctima, contó esta mañana al canal C5N que, de acuerdo a dichos de testigos, hace una semana una persona que había tenido problemas con Anticaneo dijo que “se la iba a cobrar”.

“No le robaron nada, fueron a matarlo”, aseguró la mujer, quien incluso deslizó sus sospechas de que el crimen se haya cometido en otro lugar y el cuerpo luego fuera dejado en el domicilio, ya que le resulta extraño que nadie escuchara los disparos ni viera nada.

“Hay un testigo que dice que hace una semana, más o menos, una persona escuchó que (su hermano) había tenido problemas con alguien, y que se la iba a cobrar”, detalló Gladys.

“Mi hermano era un chico re bueno, joven, humilde, querido, muy querido por el pueblo acá, toda la gente lo apreciaba mucho. Era verdulero, trabajaba en una verdulería, siempre era alegre, cantando porque era payador... Tenía un sueño, tenía muchos sueños por cumplir, y ahora se le iba a cumplir uno porque el 11 tenía un festival que hay acá y a él lo habían convocado a payar, era su primera vez”, contó la hermana.

Consultada sobre si Saúl tenía problemas con alguien, la mujer manifestó: “Quizás había cosas que nosotros no sabíamos, pero para que le hagan eso fueron personas que estaban bajo efectos de algo, no sabemos, que le hayan tenido envidia, no sé qué puede haber sido”.

“La Policía ahora está investigando a los que andaban esa noche en los boliches de acá, pidieron las cámaras de un bar, el bar Mendoza, que creo que de ese lugar había salido bastante información”, añadió.