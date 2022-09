PINAMAR: El boxeador Tito Franzolini se recupera en el Hospital Italiano de La Plata

ZONALES





A poco más de 24 horas de haber sido ingresado al Hospital Italiano de La Plata con un cuadro de neumomediastino, Tito Fanzolini ya comenzó a hacer posteos en las redes sociales con agradecimientos a todos aquellos que se preocuparon con su estado de salud.

Hablo de estar dándole batalla a “la pelea más dura” de su vida y se mostró sorprendido por lo que despertó en la gente su caso.

“Es increíble la cantidad de gente que me quiere me apoya y reza por mi cada día que pasa me siento un privilegiado por tener tanta gente que me acompaña”

Reconoció que en cuestión de horas pasó de estar sano y fuerte a quedar al borde de la muerte por el ingreso de aire en la región de tórax que puso en peligro su vida.

Entre los agradecimientos a familiares y amigos también lanzó uno muy especial al personal del Hospital Comunitario de Pinamar.

Lanzó una crítica a la burocracia de las obras sociales y dijo que espera novedades ante una eventual operación que deban realizarle para solucionar una pequeña perforación que filtra aire hacia una zona indebida.