MADARIAGA: La Fiesta Nacional del Gaucho confirmó a Juan Fuentes como artista para el día sábado 10/12

El ex integrante de Los Huayra, Juan Fuentes estará sobre el Argentino Luna el próximo sábado 10 de diciembre y es el último artista confirmado para la edición 50 de la Fiesta Nacional del Gaucho.

El cantante que fue parte fundamental durante 15 años del recordado grupo salteño, que dejó una huella dentro de la escena folklórica. Después de un tiempo de emprender su camino propio, publicó a finales del año pasado su primer disco.

–A pesar de toda la experiencia que tenés en el lomo, ¿sentís que es como una suerte de arrancar de cero?

–El hecho de empezar a presentar este disco que costó tanto y que es el primero como Juan Fuentes, es todo un símbolo. La verdad es que lo siento como el primer disco de mi vida. Todo lo que pasó sirve para saber lo que no quiero. Que no es poco. Lo único que sé hacer es subir a un escenario y cantar, para todo el resto de las cosas armé un equipo de gente idónea y generosa. Está buenísimo tener todas las herramientas a mano.

–¿Cómo quedó la relación después de esa separación de la que tanto se habló? ¿Te incomoda hablar de esto?

–Los Huayra son un hermosísimo recuerdo de 15 años que terminó mal. Hubo aventura, descubrimiento, amor... Yo prefiero quedarme con esa parte y no con los últimos dos meses. Eso para mí es el resumen, antes que cualquier clase de remordimiento o algunas confesiones desafortunadas. Me quedo con lo bueno, y lo malo voy a tratar de que se lo lleve el viento. Es inevitable hablar de esto. Pasé por un montón de etapas. Ahora, por suerte, puedo hablar tranquilo. Me costó un tiempo aceptar, bajar. Al comienzo salieron a decir que yo me había ido porque quería más plata que el resto, y eso fue una puñalada por la espalda. En realidad, fue exactamente al revés. Hay un juicio enorme en el medio en el que hay estafas, y somos víctimas. Yo prefiero dedicarme a lo mío y no salir a señalar a este o al otro. No creo que le sirva a mi carrera. Y si cada uno sale a mostrar los trapos, quedan todos separados.