TROMPADAS EN LA ESCUELA – PASÓ EN CNM 93.3 (VIDEO): “Le decían cosas horribles de la familia, la amenazaban, le pegaron y ahora la mandan psicólogo”

MADARIAGA

En CNM Radio 93.3 habló Cintia Madrid la mujer a cargo de M.; la niña de 13 años que sufre bullyng en la Escuela 20 del barrio Quintanilla desde el mes de marzo cuando arribó desde Pinamar en donde tuvo que alejarse de la Escuela Corbeta Uruguay luego de haber sido golpeada ferozmente por una compañera.

M. fue suspendida porque la semana pasada, tras el regreso de las vacaciones, un grupo de compañeras cumplió con lo que tenía programado desde hace tiempo: provocarla, atacarla y pegarle. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido el año pasado en Pinamar, la nena se defendió y se originó un enfrentamiento dentro del aula ante la mirada pasiva del profesor y la arenga de los compañeros para que el hecho de violencia continúe.

Cintia asegura que la nena llegó a Madariaga porque en padre de la menor decidió traerla ante los ataques que sufría en la localidad costera. Presumen que un grupo de sus compañeros tuvo acceso a esa información y comenzaron a hostigarla.

Al principio comenzaron a insultarla. Le decían “pelo duro” porque tiene muchos rulos. Las nenas no querían ser sus amigas y yo fui como 800 veces a la escuela para poner a las autoridades en conocimiento de lo que pasaba. Soy la persona a cargo y, antes de todo esto, les mostré las amenazas que recibía la nena por redes sociales.

Ahora, luego de viralizado el caso, las autoridades del colegio le dieron a M. un trabajo para hacer sobre la violencia, la suspendieron dos días, pero la menor no quiere regresar en estas condiciones a la escuela. Además, con una asistente social le aconsejaron a la familia que la lleven a un psicólogo.

¿Ahora salen a decir que van a investigar?. El video está cortado, la nena ya esa mañana me había avisado que la estaban provocando, desde inicio de año les vengo diciendo que la amenazan y la insultan. Yo ese día le recomendé que siga estudiando y que no conteste a los ataques y se ve en el video original que le dicen cosas horrendas de la familia como: Tu mamá te abandonó.

La mujer pidió no culpar al profesor, aunque dijo que hay posturas y protocolos con conceptos encontrados. Por un lado, la directora de la escuela le dijo que un profesor no puede tocar a las nenas –algo que consideró entendible hasta cierto punto- pero, ahora, la Jefa Inspectora Distrital Guillermina Eyras manifestó que sí puede hacerlo. “Quieren sacarlo del cargo, pero él no tiene la culpa”, manifestó.

Por último dijo que M. está arrepentida de cómo accionó aquel día y pidió por la salud de ella y de la familia.