MADARIAGA: Buscan la presencia de algún fosforado para determinar si el agua de La Larga está contaminada

MADARIAGA

Foto de archivo









La directora de Bromatologia del municipio, Lucía Amigorena, brindó detalles de los primeros trabajos realizados para determinar si el agua de la laguna La Larga está contaminada y si eso causó la muerte de dos perros de una familia que estuvo en el lugar durante el día domingo.





Tuvo y Gringo sufrieron convulsiones y no soportaron la intoxicación. Sin embargo, la funcionaria al hablar con CNM RADIO indicó que relevaron el sitio y no encontraron otros animales muertos. Por eso, creen que puso no ser el agua ya que, de mínima, debiera haber mortandad de peces u otros perros que estuvieron con familias en el sitio.





Sobre la difusión de un flyer con colores y escudo oficial brindando datos de los sucedido, Amigorena explicó que se trató de una emisión extraoficial aunque el diseño cumple con todos los parámetros del municipio pero nunca fue colocado en las redes estatales aunque sí fue enviado a la ONG PROVIDA.





Ahora se deberá esperar unos 20 días para saber los resultados de Laboratorio de las muestras tomadas para saber si hay algún elemento fosforado en el espejo de agua. Agregó que se buscan, al menos, una gama de 20 posibles elementos que llevan a intoxicaciones de este tipo.





Igualmente se seguirá con el control del área para ver si la fauna comienza a evidencias signos de la presencia de algún químico que provoque mortandades.