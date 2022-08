Lo contrataron para manejar un taxi y chocó en el primer viaje: Se escapó y ahora lo buscan

ZONALES





Christian Tojo Del Rosso vive un serio drama económico desde hace casi un mes después que un hombre al que contrató para chofer chocara su taxi en el primer día de trabajo y se “borrara del planeta”. Por esta fecha, el dueño del auto busca al hombre con desesperación para tratar de llegar a un arreglo “entre personas honestas” y poder afrontar la reparación del vehículo, que representa una suma cercana a los dos millones de pesos.

El siniestro se registró durante la mañana del 30 de julio, alrededor de las 10, en Cerrito y San Salvador. El taxista contratado ni siquiera había cumplido su primera hora de trabajo cuando se incrustó debajo de un camión estacionado. El trabajador al volante, de aproximadamente 40 años, dijo que realizó una mala maniobra porque unos motochorros lo perseguían, una versión que, naturalmente, eligió creer de buena fe Tojo Del Rosso.





Sin embargo, al acceder después a imágenes de cámaras de seguridad de la zona, el dueño del auto comprobó que no había ninguna moto alrededor: su chofer le había mentido. “Gracias a Dios, a él no le pasó nada porque quedó adentro de la cabina. Los bomberos lo rescataron y lo derivaron al Hospital Interzonal y a las pocas horas le dieron el alta porque no tenía lesiones graves. Después de eso, se borró del planeta”, aseguró el propietario del rodado, que insistió: “Ni siquiera se acercó para decir ‘te ayudo con un foquito’. Absolutamente nada”.

Por la falsa denuncia que hizo el chofer, el taxi permaneció en la comisaría tercera para ser sometido a peritajes y su dueño recién pudo recuperarlo nueve días después tras un intenso “papeleo”. “El auto quedó hecho un pedazo de lata y está tirado en casa. Estamos sin trabajar, con trámites y deudas mientras este hombre sigue con su vida sin hacerse cargo de nada”, cuestionó el damnificado, quien adelantó que analiza iniciar acciones legales contra el conductor en caso que persista con su postura de “abandono”.

Es que una de las principales preocupaciones de Tojo Del Rosso pasa por la reparación del coche: en un taller le presupuestaron 1.689.000 de pesos por cada uno de los arreglos. Y como el siniestro habría sido responsabilidad de la persona que manejaba el taxi, el seguro se resiste a cubrir el alto costo. “No puedo pagar tanta plata y necesito este auto para salir laburar. Hace un año y medio que lo administramos con mi mamá. Tenemos absolutamente todo en regla”, remarcó, en declaraciones a 0223.

La falta de choferes “como la gente”

El dueño del taxi también aclaró que el chofer contratado había mostrado tener toda la documentación que exige la municipalidad de General Pueyrredon para poder circular, como corresponde, en la calle. “Este hombre ya tenía experiencia en el rubro. Con él hicimos todos los papeles de pólizas de seguro y accidentes personales, y una vez que cumplimos con cada trámite recién se subió al coche para empezar con la jornada laboral”, garantizó, y enfatizó: “No dejamos subir a cualquiera sin experiencia o que no tuviera papeles”.

Según Tojo Del Rosso, “fue el único de los entrevistados que presentó sus carnets al día y que pasó el carnet blanco de transporte sin problemas”. “En la búsqueda de choferes siempre alguno rebotaba porque le faltaba algo. Y mi miedo era justamente ver qué iba a hacer si tenía la mala suerte de que ocurriera un accidente. Por eso elegimos subir a alguien con todo en regla. Nunca imaginé esto. Este chofer ni siquiera llegó a la hora de trabajo”, reconoció el titular de la licencia, quien reiteró: “Realmente no entiendo por qué desapareció así y obró deshonestamente teniendo los papeles”.

Tojo Del Rosso dijo que no solo busca dar a conocer su particular situación para que aparezca el chofer que contrató sino para visibilizar la problemática de la falta de choferes que muchas veces condiciona la prestación del servicio de transporte en Mar del Plata.

“Uno pone mucho capital en la vía pública y está corriendo muchos riesgos”, dijo, y agregó: “Siempre se comenta que no hay taxis y remises porque faltan choferes pero parte de la problemática está dada porque no se encuentran choferes como la gente. Acá te destruyen el auto, se van y para ellos el problema ya está solucionado”.