MADARIAGA: Santoro aseguró que con este nivel inflacionario “no se puede proyectar” y dijo que el Gobierno Nacional “hace agua por todos lados”

MADARIAGA

El intendente de Madariaga Esteban Santoro evaluó los proyectos a futuro de su gestión y lo conseguido al momento al brindar una entrevista a un medio radial de Pinamar en donde expresó su malestar por el nivel de inflación que tiene el país lo que lleva a tener problemas para conseguir ciertos insumos que precisa el estado municipal.

Explicó que “si no puede proyectar a futuro una familia imagínate a nivel municipal. No hay cubiertas y queremos comprar ropa para los municipales y las empresas no nos proveen. Ojalá se encuentre una solución”.

Con respecto a la obra de la nueva Planta Depuradora que fue confirmada dentro del Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación con un presupuesto de 1.096 millones de pesos, el jefe comunal dijo “ojalá no se frene” al hacer foco en los cambios y variaciones de los precios. Recordó que muchas veces se hace la licitación para los trabajos y luego los costos cambian y quienes deben girar el dinero no hacen las actualizaciones necesarias y todo sufre demoras.

“Hasta ahora todo sigue funcionado. Hubo una reunión del Foro de Intendentes radicales con el gobernador Axel Kicillof y le planteábamos esto: se giran fondos y no hay actualizaciones. Nos pasó con el PREIMBA que se aprobó en 2020 y llegó el dinero ahora. Pensá en lo que se compraba en ese entonces con el dinero”.

Sobre la crisis y las arcas reconoció Santoro que aún no ha afectado en demasía a Madariaga. Recordó que recibió un municipio fundido en 2015, después enumeró los problemas de la crisis del gobierno de Mauricio Macri, la pandemia y esta nueva crisis económica.

“Este gobierno obviamente está haciendo agua por todos lados. Con sus peleas y rencillas internas que estamos viendo”.

Agregó que en toda su gestión no tuvo tiempos de “buenaventura” o cuestiones “macro” que lo beneficien y reconoció que el déficit habitacional es uno de los temas pendientes aunque aseguró que la provincia no ha bajado los fondos necesarios para solucionarlo.