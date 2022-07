La cantante Roxana Carabajal está desesperada porque no sabe dónde está su hija de 9 años

NACIONALES





Roxana Carabajal, cantante y compositora, pidió ayuda para saber dónde está su hija de 9 años. Según denunció fue vista por última vez con su padre el viernes en la localidad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, cuando salieron de la casa.

“Es la primera vez que voy a hablar en público. Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija Eva debe aparecer.

Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien. Es un momento muy angustiante”, dijo la folclorista, sobrina de Peteco Carabajal, a la prensa.

Afirmó que desde el viernes a la madrugada “no sabe nada” de Gonzalo, de quien está separada hace seis años, y de la hija de ambos.

“Compartíamos la tenencia. Yo en Córdoba y él en Carcarañá. Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia”, explicó.

La cantante relató lo que sucedió: “Me tocaba ir a buscar a Eva. Cuando llegué ya se había ido con el papá. Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa. Yo no pude ingresar”.

Reclamó a la fiscalía que ya pasaron “varios días y no hay una sola respuesta”, ni tampoco indicios o imágenes de la ruta que tomó el Gol blanco que utiliza su ex pareja.

“Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor”, pidió y agregó que los que los familiares de su ex pareja tampoco pudieron comunicarse con él.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe publicó la búsqueda: “Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Gonzalo Koller, de 35 años; 1,80 metros; contextura física delgada; tez trigueña; pelo corto, calvo; ojos color marrón. Tiene las cejas afeitadas. Y de Eva Koller, de 9 años; 1,10 metros; contextura delgada; cabello largo, color negro; y ojos marrones”.

“Ambos faltan de su domicilio en la ciudad de Carcarañá desde el día 8 de julio de 2022, entre las 5.10 y 5.15 de la mañana, cuando se retiraron de su domicilio a bordo de un automóvil Volkswagen Polo color blanco", continúa el comunicado. Quienes los hayan visto se pueden comunicar al 911.