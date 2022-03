MADARIAGA: Chateó con una joven atractiva, intercambiaron fotos y quisieron extorsionarlo

MADARIAGA





Los delincuentes volvieron a la carga con esta modalidad pero en esta oportunidad, a diferencia de otras, eligieron crear el perfil de una supuesta víctima de acosos cibernético con domicilio en Pinamar por lo que a la víctima le costó muy pocos minutos determinar que todo era mentira y lo denunció.

Días atrás un hombre comenzó a intercambiar mensajes por Facebook con una joven llamada Sofía Díaz quién manifestaba ser de Mar del Plata Se intercambiaron los teléfonos para continuar con esta incipiente amistad por WhatsApp y los mensajes fueron cambiando de tono hasta llegar a la posibilidad de un encuentro. Hubo intercambio de fotos con las cuales los extorsionadores luego montan su escena.

Con el paso de los días el denunciante empezó a recibir llamados de números no agendados y, al no atenderlos, eligieron mandarle un mensaje de WhatsApp para informarles, desde la comisaría segunda de Pinamar de que lo estaban investigando por acoso. Un oficial, que se hacía llamar Jorge Ramos le explicaba que los padres de Sofía Díaz pedían 40.000 pesos a cambio de no radicar la denuncia en su contra. Todo era falso y quién era extorsionado llamó a conocidos en la policía de esa localidad balnearia quienes le informaron que no existía un policía allí con ese apellido.