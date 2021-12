TURISTAS ESTAFADOS EN CARLOS PAZ: pagaron una seña por una casa que ya está alquilada

NACIONALES

Una familia de Comodoro Rivadavia vacacionará en Carlos Paz durante el verano y decidió alquilar una casa a través de un contacto de Facebook. Le pagaron una seña y luego el hombre les pidió más dinero “para poder hacer el contrato”. La casa que ofrecía no estaba disponible y no tiene ningún vínculo con la propietaria.

“El 4 de diciembre hice la seña de la casa. Estuvimos hablando varios días con el hombre hasta que confirmamos que queríamos la casa y nos pasó el CBU para que le realicemos el adelanto de 10 mil pesos”, contó la damnificada a Carlos Paz Vivo.

Ese acuerdo estipulaba el alquiler de la vivienda entre los días 31 de enero y 12 de febrero, por un monto total de 60 mil pesos. La operación estaba cerrada, pero un audio por Whatsapp del hombre al que le habían transferido la seña les provocó sospechas.

“Me dijo que con 10 mil pesos no me podía hacer el contrato para el alquiler; que tenían que ser mínimo 25 mil pesos. De lo contrario, me pidió el CBU para devolverme la plata que había puesto”, relató la mujer.

La familia se negó a ampliar la seña y, de casualidad, se puso en contacto con una señora que dijo ser la dueña de la casa, quien confirmó que un hombre está estafando a gente por Internet utilizando su vivienda como carnada a través de las redes sociales.

La mujer advirtió a los comodorenses que en veranos anteriores ya ocurrieron estafas con la misma modalidad y que muchos turistas lo notaban una vez que arribaban a Carlos Paz.