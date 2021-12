Estafas informáticas: Detuvieron a 26 personas en todo el país por robar 5 millones de pesos

ZONALES

El caso, que está en manos de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, comenzó a investigarse a partir de una denuncia radicada por una mujer a principios de septiembre pasado.





En un día como cualquier otro, la damnificada ingresó al home banking de las cuentas de su empresa pero se sorprendió al ver que se encontraban con saldo negativo. Desconcertada, revisó entonces los últimos movimientos y advirtió varias transferencias por un valor cercano a los 5 millones de pesos, lo cual ella asegura desconocer y niega haber realizado.





En consecuencia, agentes federales de la División Delitos Tecnológicos iniciaron las investigaciones que permitieron identificar a los acusados y sacaron a la luz el complejo entramado de la maniobra defraudatoria, con movimientos de dinero a múltiples cuentas por sumas millonarias.

Según se supo, los autores enviaban el dinero robado a empresas fantasma creadas para tal fin con sede en la provincia de Misiones, con el posterior desvío de fondos a cuentas bancarias, cuyos titulares estaban relacionados entre sí y de manera organizada.





Las pruebas obtenidas desembocaron en una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. En total, fueron 35 operativos autorizados por el juez Javier Buján, interinamente a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°26.





Los procedimientos se llevaron a cabo el mediodía del lunes pasado en domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses de Berazategui, Ezeiza, Villariño, en las localidades de Monte Grande, Moreno, Merlo, Temperley, Rafael Calzada, Guernica, Florentino Ameghino, Pinamar y en la ciudades de Concepción del Uruguay, Rosario, Puerto Madryn, Córdoba y Misiones.

Así, se detuvo a 22 mujeres y cuatro hombres. Además, la PFA secuestró 149 teléfonos celulares, 18 computadoras, 800.000 pesos, 4.300 dólares, un vehículo, un revólver, municiones varias y un acceso a cuenta bitcoin, entre otros elementos de interés para la causa.





Para este martes estaban previstas las correspondientes audiencias de intimación de los hechos de los acusados, algunas de manera presencial y otras a través de canales virtuales.

Otra banda de estafadores





Recientemente, la PFA desbarató otra organización dedicada a estafas con 16 allanamientos en las provincias de Santa Fe y Córdoba en los que cayeron nueve mujeres y seis hombres. La banda era liderada por “Lalo”, un preso de la Unidad Penitenciaria N°10 de la localidad cordobesa de Cruz del Eje.





Este caso se disparó a raíz de varias denuncias de víctimas oriundas de la ciudad santafesina de San Lorenzo. Las escuchas registradas durante la investigación revelaron el accionar de la organización delictiva. En varias de ellas, “Lalo” habla con una tía a la que le contó cómo era su manera de robar. Su mecánica era constatar u obtener datos de cuentas bancarias alegando falsos premios o promociones para luego vaciar la cuenta de los desprevenidos o tomar créditos a su nombre.





En una de las conversaciones que figuran en el expediente del caso así queda de manifiesto: “Ganaste el premio de $20 mil en órdenes de compras, más $10 mil para uso personal -le dice el detenido a una víctima sobre un voucher de supermercado-. Felicitaciones. También ya tenés disponible la tarjeta Comunidad con un 14% de descuento. ¿Cómo es el asunto? Tome nota del número de WhatsApp, acá tenés que mandar la palabra INFO, hoy va a cobrar $10 mil y tenés que pasar a buscar la orden de compra con la tarjeta magnética. Lo tenés que mandar ahora porque si pasan 24 horas se vuelve a re sortear”.





La banda también ofrecía préstamos de “hasta un millón de pesos”. “Le doy préstamos a los policías, médicos, no voy a cosas chiquitas. El otro día agarré a una médica en Santa Fe, ¿sabés cuánto me llevé? $850 mil. Esa es una víctima que enganchó Gastón, que le sacó $100 mil nomás. Gastón me dijo ‘te la paso a vos, hablale como banco, como quieras, te la regalo’. Y le saqué un préstamo a 72 cuotas”, dice el estafador en otra escucha.