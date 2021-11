VILLA GESELL: Llegaron a vacacionar y a las 12 horas se tuvieron que ir tras ser desvalijados

ZONALES

Una familia, proveniente de Balcarce, decidió pasar el fin de semana largo en Villa Gesell y sufrió pérdidas dinerarias que superan los 500.000 pesos al ser robadas todas las cámaras y lentes que habían llevado para registrar el fin de semana largo.

Llegaron el sábado, alrededor de las 14 horas, dejaron sus cosas, y bajaron a la playa. Alrededor de las 19 horas, el matrimonio y su hija regresaron al departamento, se bañaron y decidieron ir al centro geselino.

El paseo no duró mucho más de dos horas, por lo que pasadas las 22 horas ya estaban de regreso.

Fue allí donde se encontraron con la triste sorpresa. Delincuentes habían roto una venta e ingresaron. Del interior se apoderaron de bolsos con ropa del matrimonio y de la nena, como así también una mochila que contenía un equipo fotográfico.

El mismo consta de un Body Nikon D90, un Body Nikon D7500, un lente Nikon 18-105, un lente Nikon 70-300, un lente Nikon 35MM, un Flash Nikon SB600 y un flash Youngnuo 5600.

"Una mala experiencia; hicimos una denuncia, la policía vino, sacó fotos tomó datos y se fue. La nena y mi mujer se pusieron muy nerviosas, por lo que cargué lo poco que me dejaron y ahí nomas me volvió", explicó el daminificado a MinutoG, luego de no haber llegado a estar ni un dia del fin de semana que había planificado de descanso.

Fuente Minuto G