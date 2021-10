VILLA GESELL: La violaron dentro de un geriátrico, denunció al agresor y la echaron del trabajo

ZONALES





La joven de 24 que fue víctima del abuso sexual con acceso carnal el pasado martes 19 de octubre reclama a la Justicia avances en su causa y que detengan al agresor.





El acusado tiene 27 años y, según el relato de la joven, el ataque ocurrió dentro del geriátrico Rincón del Pinar en donde ambos trabajaban.





En la denuncia la víctima indicó que el agresor es acompañante de adultos mayores y, en horas de la madrugada, la metió, por la fuerza, en una habitación vacía y la abusó sexualmente.





Después de esto la joven salió, encerrándose en un baño y en una habitación con una abuela, hasta que llegó la hora del recambio y pudo contar lo sucedido a una compañera quien le prestó el teléfono para llamar a la encargada del lugar.





Esta no habría dado mayor importancia diciéndole que estaba ocupada pero que era “una acusación muy grande lo que decía, que si era verdad que vaya y haga la denuncia”.





La chica, ese mismo día fue a la Comisaria de la Mujer donde realizó la denuncia. Le realizaron pericias y dejó las prendas que vestía como pruebas de la denuncia.





Como ese día estaba en estado de shock amplió la denuncia el pasado día 26, ya con el asesoramiento de un abogado que tuvo que pagar ella.





Despido y falta de respuesta de la justicia





Días después de haber radicado la denuncia contra el empleado del geriátrico, recibió un telegrama de despido y aseguró que la dueña “la bloqueo de todos lados”.





La joven comentó que se sintió abandonada por parte del establecimiento ya que se desligó completamente del hecho. “Fui a llevar mi licencia al trabajo porque por mi salud no me puedo presentar, no me lo recibieron ni me dejaron entrar”, dijo.





Por último, comentó que se presentó tres veces en la Fiscalía local para conocer como se había caratulado la causa, pero nunca tuvo respuesta.