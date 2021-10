DOLORES; Por un error de procedimiento debieron suspender la indagatoria a Macri y su exposición se transformó en un escándalo

ZONALES

El ex presidente Mauricio Macri viajó a Dolores y tras entrar al Juzgado federal que dirige Martín Bava, su abogado le pidió al magistrado el permiso presidencial que relava del secreto de estado al ex mandatario para que brinde explicaciones. Como no lo tenían, todo quedó suspendido.

El abogado Pablo Lanusse aseguró que el juez sabía que no lo tenía e igual avanzó con las fechas. “Pidieron el relevamiento y la secretaría de inteligencia dijo que no es quién para relevarlo porque el presidente es un superior. Macri fue presidente de la República, no secretario de inteligencia”, relató Lanusse.

“Fue un error grosero del juez. Un acto bochornoso”, insistió el defensor del expresidente, que dijo que Bava apuró la indagatoria especulando con el impacto en la campaña electoral.

“El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. Se suspendió por decisión del juez”, afirmó Lanusse, que advirtió que “no hay fecha” prevista para que la indagatoria se concrete. “Tristemente es un show, que se usa el dolor de los héroes del ARA San Juan”, agregó Lanusse.

Qué es el Secreto de Inteligencia

La Ley de Inteligencia Nacional (25.520) expresa, en su artículo 17, que “los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo anterior deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad”.

El artículo anterior manifiesta que “las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”.

Esto significa que por su condición de expresidente, Mauricio Macri debió ser relevado para poder ventilar cuestiones y hechos directamente relacionados con la inteligencia del país. Sucesos que, por ser secretos de Estado, no pueden ser contadas. Quien posee la potestad de brindar este “permiso” es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante un decreto.