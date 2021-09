Paulo Londra, más cerca de la libertad: “Es un primer y gran paso, falta poco”

NACIONALES

Este viernes se generó gran revuelo en el universo de la música argentina. El trapero cordobés Paulo Londra llegó a ser el cantante nacional más escuchado en Spotify durante 2018 y 2019; sin embargo, envuelto en un conflicto legal con la productora Big Ligas, dejó de lanzar música en 2020. Ayer tras un avance en el plano judicial, se expresó en redes sociales, donde celebró: “Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”.

Esa “inmensa alegría” se debe a que, tal como anunció el sitio de Billboard, el artista ganó una disputa contractual contra el sello y los productores musicales con quienes lo cofundó: el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el portorriqueño Kristo (Cristian Salazar). Sin embargo, la felicidad aún no es completa porque desde Big Ligas pidieron la revisión del veredicto, y su solicitud fue concedida.

La batalla legal entre Londra y Big Ligas ocurrió cuando el argentino tenía 19 años y en un viaje a Colombia, en 2017, le hicieron firmar un contrato, solo y sin explicarle de qué se trataba. Según narró, le habían dicho que sería para un video que se subirían a las redes, aunque luego descubrió que había una cláusula de copyright que le sacaba derechos sobre algunos de sus canciones.

La noticia del triunfo legal del trapero fue anunciada desde la cuenta de Twitter de esta revista, especializada en la industria musical. Inicialmente, este medio publicó un tuit donde se leía: “Un juez dictaminó que el artista argentino de trap no tiene más obligaciones de grabación o futuras obligaciones contractuales con Big Ligas, el sello que ayudó a cofundar”. Pero el sitio borró el mensaje a los pocos minutos.

Luego, aclararon que la disputa -que ya lleva dos años entre Londra y Big Ligas- continuará, “al menos, por un poco más de tiempo”. De esta manera, tal como explicaron en su sitio web, lo que sucedió es que el juez William Thomas dictaminó que la cláusula que ataba a Londra a Big Ligas expiró el 20 de febrero de 2021. Según consignó esta publicación, el magistrado añadió: “Incluso si el lenguaje de los contratos relevantes respaldara la interpretación ofrecida por Big Ligas (que claramente no lo hace), no podría aplicarse porque constituiría una restricción ilegal del comercio y conduciría a resultados absurdos”.

Además, sumaron una actualización a la nota que dice: “Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional”.

Desde que estalló el conflicto, el movimiento #FreePaulo viene acompañando al artista, que recibió el apoyo de las principales figurares de la industria musical. De hecho, tras el primer tuit de Billboard que anunciaba la “liberación”, el cantante colombiano J Balvin publicó una historia de Instagram, donde escribió: “Bienvenido a la libertad, te extrañamos”. Sin embargo, a las pocas horas, aclaró: “Mi mensaje es de unidad y nunca nada personal contra Ovy On The Drums. Solo quiero que que arreglen sus diferencias y brinden más música al mundo”.