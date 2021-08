Confirmaron la primera muerte por la variante Delta en Argentina: falleció el “paciente cero” de Córdoba

NACIONALES

Este domingo murió el hombre de nacionalidad boliviana conocido como el "paciente cero" de Córdoba por introducir la variante Delta del coronavirus a esa provincia y generar un brote de contagios. Estuvo tres semanas internado en el Hospital Rawson cordobés. Tenía 62 años.

Es el primer caso fatal en el país de la mutación detectada originalmente en India, que es temida por su alto nivel de contagiosidad.

El fallecimiento se dio por su avanzada complicación en la salud, ya que sufría "insuficiencia respiratoria causada por neumonía bilateral grave", según informaron las fuentes sanitarias cordobesas.

Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, señaló al medio Cadena 3 que "el paciente de nacionalidad boliviana murió alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo por una arritmia cardíaca de la que no se pudo recuperar".

El médico detalló además que el hombre no estaba vacunado, ya que el turno para recibir la primera dosis le llego cuando estaba en Perú, donde permaneció dos meses. "No es que no haya querido vacunarse, no era antivacunas​ como se dijo", aclaró en diálogo con TN.

El denominado "paciente cero" había ingresado a la Argentina el 19 de julio, procedente de la ciudad de Lima, Perú. Y en el control habitual dentro del aeropuerto de Ezeiza se realizó un test de coronavirus, cuyo resultado fue negativo.

Pero cuando se realizó un nuevo test necesario para recibir el alta médica -el 26 de julio-, el resultado del análisis fue positivo.

En ese momento se supo que durante ese período no respetó el aislamiento obligatorio y se juntó con familiares sin saber que estaba infectado.

Su accionar generó un foco de contagios intrafamiliares, en el que resultaron infectadas con la variante Delta de la covid-19 35 de las 60 personas que portan o portaron esa variante en la provincia mediterránea.

En tanto, el Ministerio de Salud de Córdoba notificó que en las últimas 24 horas se conoció un nuevo caso de infección con la variante Delta.

El informe oficial indica que el contagio recientemente registrado está vinculado a un contacto estrecho de otra persona que volvió de viaje desde el exterior y que se encuentra realizando el debido aislamiento.

La Unidad Fiscal de Emergencia (UFES) investiga la causa que tiene como imputadas a otras cuatro personas que, a sabiendas de que el hombre fallecido portaba el virus, compartieron encuentros.

En todos los casos están acusados por violar los artículos 202 y 205 del Código Penal, que establece penas de entre 3 y 15 años de prisión por realizar acciones que propagan la enfermedad viral.

La situación en Deán Funes

​Hace cinco días se detectó en Dean Funes el primer caso positivo de Covid-19 con la variante Delta sin un nexo epidemiológico identificado. Una aparición que alertó a las autoridades provinciales y municipales.

Ese brote de la variante Delta comprende un árbol epidemiológico de 13 casos positivos y de 25 aislados, pero aún no se pudo dar con el paciente cero. Al no detectarse la raíz no se descarta la circulación comunitaria de esa variante, que se sabe multiplica los casos y a pesar del aumento de la vacunación complica la situación sanitaria.

Según publicó La Voz, este sábado el Ministerio de Salud provincial confirmó un nuevo caso Delta, vinculado a este brote en Deán Funes.

Ahora, los equipos de rastreo trabajan sobre dos hipótesis: un contacto estrecho con un viajante del exterior o un vínculo directo con alguien que llegó de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el primer caso encontrado el martes –que no quiere decir que sea el primer eslabón de la cadena–, surgieron otros cinco casos en esa ciudad, otros dos en Cerro Colorado y cuatro más en la ciudad de Córdoba Capital.

Con información de Télam